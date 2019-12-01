Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Penaltı tekrarı doğru mu? Göztepe - Fenerbahçe maçındaki flaş sorunun yanıtı...
Süper Lig'deki Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin ikinci yarısında, ligde çok tartışılan bir olay meydana geldi. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Göztepe'nin kaçan penaltısı sonrası Fenerbahçe'nin bulduğu golü iptal etti.
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Altay Bayındır'ın penaltı kurtarışında öne çıktığı gerekçesiyle, Fenerbahçe'nin bulduğu gol iptal edildi ve Göztepe penaltı atışını tekrar etti.
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VAR uyarısı sonrası alınan bu karar neticesinde Fenerbahçe, 2-1 öne geçecekken, penaltı golü sonrası 2-1 geriye düştü.
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Sarı-lacivertli futbolcular, hakem Bitigen'e yoğu itirazlarda bulunurken taraftarlar da sosyal medyadan olayı tartışmaya başladı.
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Hürriyet Yazarı, eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, tartışmalı pozisyonları masaya yatırdı.
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Bülent Yavuz'un hakem gözüyle tartışmalı olayları analizi şu şekilde:
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VAR protokolünde ilklerin yaşandığı bir maç izledik. VAR hakemi Fırat Aydınus, Göztepe’nin kullandığı penaltı atışında kalecinin ihlal yaptığını geç olsa da hakeme bildirdi
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Ancak olan olmuştu, Fenerbahçe takımı kalecinin kurtardığı topu Göztepe yarı alanına getirerek bir gol de atmıştı.
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Ancak VAR protokolüne göre bir önceki pozisyonda ihlal varsa, hakem bunu değerlendirir ve gol atılmışsa da golü iptal eder.
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Uygulamada herhangi bir hata görülmüyor ancak geçmiş maçlarda kaleci ihlallerine duyarsız kalan hakemler dolayısıyla futbolcuların ve kamuoyunun aklı karışıyor.
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Geçen hafta Malatya-Fenerbahçe maçında Emre’nin atamadığı penaltıda ihlal tekrarlanmayınca bu maçta da tam aksine tekrar edilince tepkiler oldukça ses getirecek büyük.
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Ancak VAR protokolüne göre hakemin uygulamaları doğru.
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Bu durumda kalecinin ihlali açıktı. Müdahale doğru ancak VAR yerine hakem verse daha iyi olurdu. Ve bu kadar da tepki ve itiraz olmaz, gol de olmaz, iptal de edilmezdi.
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Maçın diğer bölümlerinde Bitigen ikinci devre sıklıkla sarı kartlarına başvurdu. Tabii ki bu gergin atmosferde kartların çıkması da doğaldır. Göztepe’nin kazandığı net bir ayağa basma var. O da doğru karar.
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90+3’te ikinci sarı kartı da doğru karar. Umut vaadeden bir pozisyondu.
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ALTAY BAYINDIR: FARNOLLE ÖNE ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, "Geçen hafta oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında Farnolle öne çıkmıştı, o penaltı sayıldı, tekrar edilmedi. Bugün tekrar edildi. Ufak bir adımlama olacak tabi. Bunu mecbur yapmak zorundasın. Bu pozisyonlara iyi bakılmalı." diye konuştu.