Pektemek küllerinden doğuyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesi kapsamında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 5-1'lik rahat bir skor ile geçmeyi başardı. Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Mustafa Pektemek, Cyle Larin'in golünde asisti yapan isim oldu. Mustafa Pektemek'in bu asisti sosyal medyada çok konuşuldu. Uzun süredir eleştirilen Pektemek, geçirdiği ciddi sakatlıkların ardından yeniden form bulması taraftarlar tarafından alkış aldı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta Mustafa Pektemek'in yaptığı asist maça damga vurdu.
Foto: AJANSLAR
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Opta verilerine göre Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki son asistini 18 Nisan 2015'teki Kasımpaşa-Beşiktaş maçında yapan Mustafa Pektemek, 1085 gün sonra ilk gol pasını Göztepe karşısında verdi.
Foto: AJANSLAR
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Mustafa Pektemek bu sezon Beşiktaş'ta ne yaptı? >br>İHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği mücadelenin 73. dakikasında İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, bu sezon ligde 4. kez forma şansı buldu. Brezilyalı forvet Vagner Love'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması ve Negredo'nun yorulması sebebiyle Şenol Güneş tarafından oyuna dahil edilen forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 3 karşılaşmadan daha fazla sahada kaldı. Ligin 7. haftasında Trabzonspor karşısında 1 dakika, 20. haftadaki Bursaspor mücadelesinde 10 dakika ve 24. haftadaki Trabzonspor maçında 4 dakika sahada kalarak şimdiye dek 15 dakika forma şansı bulan Mustafa Pektemek, Göztepe maçında 17 dakika oyunda kaldı. Pektemek, 86. dakikada Larin'in attığı golün asistini yaptı.
Foto: AJANSLAR
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Mustafa Pektemek'in Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlıklar (transfermarkt.com.tr'den alınmıştır)
Foto: AJANSLAR
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Sosyal medyada Mustafa Pektemek yorumları şu şekilde:
Ekşisözlük yorumları
'Hazetmeseniz de Caner, Tosic, Necip, Pektemek gibi oyuncular 23 kişilik kadronuzda olacak. kimi agresifliğiyle kimi de mücadelesiyle takımı ateşlemeye çalışır hep. Pektemek de ikinci kısımda yer alıyor burada. kaç dakika forma verirsen çıkar elinden geleni yapar. Necip gibi.'
Foto: AJANSLAR
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'Bu adama her türlü eleştiri getirebilirim ama bir tek şey hariç. Sahaya çıktığında ortaya koyduğu yürekli oyun. çoğu yetenekli oyuncumuzda maalesef olmayan bir olgu bu. (Ki ben Mustafa'nın yeteneksiz olduğunu düşünen tayfadan değilim) '
Foto: AJANSLAR
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Pektemek için atılan Tweetler ise şöyle: *Mustafa Pektemek orta sahada baya baya iyi topçu. Talisca yerine ondan daha çok iş yapar
*Şu an Mustafa Pektemek’in Larin’e verdiği pası düşünüyorum da muazzam muazzam 😍
*Adamın tek sorunu dengeli duramaması. Hayatımda fiziğini bu kadar kötü kullanan bir futbolcu görmedim.
*Utandığım için gece yazıyorum Mustafa Pektemek sana sempatim var :/
Foto: AJANSLAR
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*Mustafa Pektemek'i golde verdiği pastan dolayı yere göğe sığdıramayıp büyük(!) futbolcu yapanlar; unutmayın ki bozuk saatte günde iki defa doğruyu gösterir.
*Mustafa Pektemek hâlâ Beşiktaş kalibresinde bir futbolcu değildir.
*Mustafa Pektemek’in Medel’e verdiği pas da muazzammış ya. Mustafa Pektemek girdikten sonra 2 golün de içinde var, iyi misin kötü mü artık belli et be reis
*Mustafa Pektemek lensten daha çok iş yapar.lens ikinci yarı oyuna skora göre dahil olmalıdır.
Foto: AJANSLAR
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*Mustafa Pektemek fotoğrafları paylaşılmaya başlandıysa durum epey vahim.
*Mustafa Pektemek her geçen gün gözümde büyüyor. Bunca eleştiriye rağmen dün yine girdi 4.golün asisti, 5.golde ise harika bi ön pas yaptı. Kesinlikle değerlendirilmeli. Bunca eksiğe rağmen 5 gol bulan kadro unutulmamalı Necip Pektemek
*Mustafa Pektemek çok profesyonel bir oyuncu olduğunu her oynadığı maçta gösteriyor. Bence Lens e verilen şans ona verilseydi ilk 11in değişilmez ismi olurdu. Bunu bir düşün Şenol hocam.
Foto: AJANSLAR
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Mustafa Pektemek kimdir?
Mustafa Pektemek 11 Ağustos 1988 tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 1999 senesinde Topağaçspor altayapısında başlayan Pektemek, 2005 senesinde ise Sakaryaspor alyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2006 senesinde Sakaryaspor ile imzaladı. 2006-08 yıllarını burada geçiren genç forvet, görev aldığı 33 maçta 4 gol ile takımına destek verdi. 2008 senesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Pektemek, ayrıca bu dönemde Türkiye U-21 takımında oynamaya başladı. Gençlerbirliği forması ile 67 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. 2011 senesinde Süper Lig'in köklü kulübü Beşiktaş'a transfer oldu. Bundan bir sene sonra da Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı.Mustafa Pektemek, 2017 senesinde Başakşehir'e kiralandı. Pektemek daha sonra yeniden Beşiktaş'a döndü.
Foto: AJANSLAR
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