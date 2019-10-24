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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24 Ekim 2019 - 13:07,

Pedrerol'dan Galatasaray taraftarını kızdıran hadsiz yorum

İspanyol gazeteci Josep Pedrerol canlı yayında haddini aştı...

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Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Real Madrid’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın yankıları sürüyor.

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İspanya’da yayın yapan Mega TV isimli bir televizyon kanalı, sarı kırmızılı taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

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Mega TV’de yayınlanan El Chiringuito de Jugones adlı programda, ‘İstanbul Cehennemi’ metaforunun yalandan ibaret olduğu belirtildi.

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Programın sunucusu Josep Pedrerol, Türk Telekom Stadı boşken çekilmiş bir görüntüye montaj yaparak sarı kırmızılı ekip aleyhine algı operasyonuna girişti.

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Boş stat görüntüsünün üzerine megafonlardan gelen sesleri ekleten Pedrerol, bu ısmarlama videoyu ekrana getirerek haddini aşan ifadeler kullandı.

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İspanyol televizyoncu, “İşte bu, Türk Cehennemi denen yalan. Stat boş. Peki bu ses nasıl çıkıyor?” dedi.

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Skandal sözlerine devam eden Pedrerol, stadyumdaki atmosferin gerçek olmadığını ve sesin megafonlarla yükseltildiğini öne sürdü.

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Pedrerol, “Türk Telekom’daki atmosfer tamamen megafondan gelen yüksek seslerle yaratılıyor.” ifadelerini kullandı.

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Ancak İspanyol basının geri kalanı ve Real Madrid cephesi Pedrerol ile aynı fikirde değil…

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Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden AS ise, Real Madrid – Galatasaray maçı için ‘Cehennemde Final’ manşetini attı.

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Öte yandan Marca da Türk Telekom Stadı için ‘Cehennem’ ifadesini satırlarına taşıdı.

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Thibaut Courtois ise “Bu tip statlarda ve atmosferlerde kazanmak zor” diyerek tribünlere dikkat çekmişti.

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Zinedine Zidane da maçtan sonra “Galatasaray taraftarını arkasına alarak bize çok ciddi sorunlar çıkardı. Buradan 1-0’la ayrılmak bile zordu ama başardık.” ifadelerini kullanmıştı.

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