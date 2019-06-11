Paul Pogba neden Müslüman olduğunu açıkladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Pazar gübü milli takımın Konya'da dünya şampiyonu Fransa'yı yendiği kadroda, yıldız isim Paul Pogba'da 90 dakika forma giydi.
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Doğuştan Müslüman olmayan Pogba, The Times'a din değiştirme sürecini şu cümlelerle açıkladı:
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"İslam beni değiştirdi, hayattaki şeylerin değerini anlamamı sağladı. İçsel olarak daha huzurlu bir insan oldum"
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"Hayatımda iyi yönde değişiklikler oldu. Annem Müslüman olsa da ben Müslüman doğmadım. Herkesin inancına saygı duyarak büyüdüm"
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"İslam herkesin gördüğü gibi terörizmle alakalı değil. Basın aracılığıyla duyduğumuz şeyler bir yana, İslam çok güzel bir şey.
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20'li yaşlarında İslam'ı seçen, alkollü içki kullanmayan, Maria Salaues isimli bir sevgilisinden küçük bir kızı bulunan Pogba, nasıl Müslüman olduğunu şöyle açıklıyor:
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"Müslüman birçok arkadaşım var ve onlarla sürekli konuşuyoruz. Birçok şeyi kendi içimde sorguluyordum. Kendi araştırmamı yaptım. Bir keresinde arkadaşlarımla birlikte namaz kıldım ve o sıra farklı bir duygu hissettim. Gerçekten iyi hissettim."
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"O günden bu yana devam ettim. Bir günde beş kere namaz kılmanız gerekiyor. İslamın şartlarından biri bu. Yapmanız gerekiyor. Bunu yapmanızın sebebi, sahip olduğunuz şeyler için şükretmek. Sağlığım ve diğer şeyler için..."
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"Bu din benim zihnimi açtı ve belki daha iyi bir insan yaptı. Öteki hayat hakkında daha fazla düşünüyorsunuz. Hayat bir sınav, şu anda sizinle yan yana gelmem de öyle. "
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"Müslüman olmasan bile hangi dine mensup olduğuna, rengine bakmaksızın herkesle insani ilişkilerle yaklaşırsın. İslam da bu zaten. İnsanlara insani değerlere saygı göstermek"
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Pogba bir dönem Serie A'da Juventus forması da giymişti...