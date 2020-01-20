Patladı: 'Bırakın Beşiktaş seviyesini, Süper Lig'de bile...'

KARIUS HİÇ BEDEL ÖDEMİYOR İkinci yarıda özellikle de Sivas’ın 10 kişi kalmasının ardından baskı yoğunlaşsa da gole yönelik aksiyonlar sadece duran toplarla geldi. Beşiktaş’ta performansı ve kalitesi yetersiz olsa da forma giymeye devam eden oyuncuların olması düşündürücü. Karius sürekli hata yaptığı halde hiçbir şekilde bedel ödemiyor. Diaby, bırakın Beşiktaş seviyesini Süper Lig’de oynayacak düzeyde değil. Roco, çok ağır ve büyük takım stoperi değil. Taraftar Ljajic’e takık ancak N’Koudou ve Diaby gibi oyuncular ile pas alışverişi yapmak kolay değil.