Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 09:13,
Patladı: 'Bırakın Beşiktaş seviyesini, Süper Lig'de bile...'
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında lider Sivasspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay şöyle değerlendirdi...
Uğur Meleke: Şampiyonluk materyali
Beşiktaş'ın son 7 resmi maçta tek galibiyeti var. O da 9 kişilik Gençlerbirliği’ne karşı... Tabloyu şöyle de okuyabiliriz: Beşiktaş’ın 11’e 11 yendiği son takım Erzincanspor. O galibiyetin üstünden de bir buçuk ay geçmiş. Siyah-beyazlılarda bir şeylerin iyi gitmediği kesin.
Beşiktaş’taki mevcut tabloyu tabii ki çok yönlü ele almak gerek. Tablonun teknik gerekçeleri de var, idari de. Mâli hatalar da var, taktiksel de. Ben bugün özellikle teknik detaylara değineceğim. Abdullah Avcı’nın siyah-beyazlılara ne oynattığını tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Sezon başından beri birkaç şey denedi, hemen hiçbir denemesi başarılı olmadı.
Önce Ljajic’i çizgiye mahkum etti; sonra Sırp futbolcunun takımda kaleye en yakın oynaması gereken adamların başında geldiğini fark edip döndü yanlışından. Bir ara Diaby’yi ikinci santrfor olarak kullanmakta ısrar etti, sonra bu kadar kısıtlı bir geniş alan oyuncusunu orada kullanmaya çalışmanın anlamsızlığı çıktı ortaya. Bu aralar da ana taktik, Caner’i önde başlatıp, 60’ta beke döndürmek gibi görünüyor. Onun dışında yaratıcı bir şey göremiyorum sezon başından beri Beşiktaş’ta.
MAÇIN YILDIZI FATİH
Dünkü maçın yıldızı Fatih, sadece 1 yıl önce Beşiktaş saflarındaydı. Şenol Güneş önce Roco’yu, sonra Mirin’ı ona tercih edip, Fatih Aksoy’u Sivas’a kiralık gönderdi. Orijini stoper olan Fatih, geçen sezon sağ bekteki harika performansıyla Douglas’ı önce sağ açığa yolladı. Sonra da Beşiktaş’a!
Bu yıl Rıza Hoca onu ön liberoda kullanıyor, dün hem kesici, hem de oyun kurucu yönüyle ön plana çıktı. Bir asisti var, sakin kalabilse bir de gol ekleyecekti tabelaya. Dün maç oynanırken bir Fatih’e baktım, bir de kulübede oturan Güven’e, Boyd’a, Douglas’a, Rıdvan’a... Acaba bu sezon mesela Fatih Beşiktaş’ın, Güven’le Boyd Sivasspor’un oyuncusu olsaydı nasıl gelişirdi 2019-2020 hikayeleri?
Geçen sezonun yıldızları, A milli takıma tırmanmış Güven’le, yazın Amerikalılar’ın sevgilisi olmuş Boyd yok olurken; Fatih Aksoy’un kahramanlaşması tesadüf mü sizce? Bence tesadüf olamaz. Çalımbay her ay yeni bir adam kazanırken, Fatih-Erdoğan-Ziya gibi isimleri rehabilite ederken; sezona başlarken milli takım oyuncusu olan Beşiktaşlılar şu an ligde dakika bile alamıyorlarsa, bu bir tesadüf olamaz. Çalımbay, bir antrenörlük dersi veriyor bu sene. Şampiyonluğu da kesinlikle hak ediyor.
Güntekin Onay: Beşiktaş'ta hasar büyük
Beşiktaş'ın bu kadar önemli bir maça üstelik evinde oynarken daha baskılı ve yüksek enerjiyle başlamasını bekliyordum. Ancak siyah beyazlı oyuncular son derece durgun ve coşkudan yoksun bir kimlikle sahadaydılar.
SADECE GÖKHAN BAŞKALDIRDI
Gökhan haricinde iyi oynayan, sorumluluk alan futbolcusu olmayan Beşiktaş, devreyi 2-1 geride kapatırken kötü oyunun ötesinde daha düşündürücü olan siyah beyazlıların dağınık görüntüsüydü. Bireysel olarak başta Caner ve Burak olmak üzere Atiba dahil tüm oyuncuların güçsüz görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Sezon başından bu yana akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanan siyah beyazlılar dün de duran toplar ve Caner’in ortalarıyla gol aradı. Burak’ın statik görüntüsü, N’Koudou’nun sadece rakibin soluna doğru dripling yapan gole uzak bir oyuncu olması ve Ljajic’in top alabilmek için kaleden uzaklaşmak zorunda kalması Beşiktaş’ın hücum etkinliğini azalttı.
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