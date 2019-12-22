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GeriFutbol Ozan Tufan'ın derbide attığı gol sosyal medyayı salladı
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Futbol
22 Aralık 2019 - 19:47,

Ozan Tufan'ın derbide attığı gol sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 32. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçti. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Ozan Tufan paylaşımları...

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Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 32. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 öne geçti. Ozan Tufan, kendi kazandığı topa 30 metreden vurdu ve müthiş bir şutla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.

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Golden sonra Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşanırken sosyal medya da bu gole kayıtsız kalmadı. Sarı lacivertli taraftarlar, Twitter'dan Ozan Tufan'ın golü hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulundular. İşte Fenerbahçe taraftarlarının Ozan Tufan paylaşımları...

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