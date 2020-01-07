Ozan Tufan'ın basın toplantısında kahkaha tufanı!

Emre Belözoğlu'nun takımdaki her futbolcuya yardımcı olmaya çalıştığını vurgulayan Ozan, "Emre ağabeyin karakteri ve kendisi mükemmel. Benim Emre ağabeyden öğreneceğim, onun da takıma katacağı çok şey var. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da bize çok şey katacak. İki gün sonra bizimle olacak. O bizde olduğu sürece mutluyuz. Umarım yolun sonunda elimizde kupa olur." şeklinde görüş belirtti.