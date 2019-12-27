Haber Giriş: 26 Aralık 2019 - 21:40,
Ozan Tufan'dan çarpıcı yorumlar; "Pogba gibi olabilirim"
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün Youtube hesabından kendi hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını değerlendirdi.
Paylaşım: "Carlos görse kıskanır."Ozan Tufan: "Carlos görse biz o golü atamayız. Carlos'un olduğu yerde biz bu golü nasıl atacağız."
Ozan Tufan: "Maçtaki en sevdiğim paylaşım. Bunu da tablo yapıp evime asacağım. O an filede gördüm zaten topu, direkt koşarak devam."
13