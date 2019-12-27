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GeriFutbol Ozan Tufan'dan çarpıcı yorumlar; "Pogba gibi olabilirim"
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Futbol
Haber Giriş: 26 Aralık 2019 - 21:40, /

Ozan Tufan'dan çarpıcı yorumlar; "Pogba gibi olabilirim"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün Youtube hesabından kendi hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını değerlendirdi.

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1

Ozan Tufan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında kendisi hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarını yorumladı

2

Paylaşım: "Örnek bir Ozan Tufan fotoğrafı."Ozan Tufan: "Modric'in giydiği bu forma evde, talibi çok. Açık arttırma devam ediyor"

3

Paylaşım: "Pogba'yı nasip etmeyen Allah, ondan daha iyisi Ozan Tufan'ı nasip etti."Ozan Tufan: "Gerçekten teşekkür ederim, Allah razı olsun güzel dilekleriniz için."

4

Paylaşım: "Bu şey. Bu Steven Gerrard değil mi?"Ozan Tufan: "Değil kardeşim, bu Ozan Tufan'ın arada öyle attığı gollerden biri."

5

Paylaşım: "Carlos görse kıskanır."Ozan Tufan: "Carlos görse biz o golü atamayız. Carlos'un olduğu yerde biz bu golü nasıl atacağız."

6

Paylaşım: "Zidane: Oğlumla evin bahçesinde futbol oynarken ikimiz de en sevdiğimiz futbolcular olurduk, oğlum ben olurdu, ben ise Ozan Tufan."Ozan Tufan: "Her şeyden önemlisi bu fotoğraf çok anlamlı, teknik heyetimizin sevinci görülmeye değerdi"

7

Paylaşım: "Füzeci Ozan Tufan."Ozan Tufan: "Gerçekten o kadar sert vurdum mu bilmiyorum. Yere bakıyordum ben vururken."

8

Paylaşım: "Durun ben vuracağım vuruşu."Ozan Tufan: "Sen vursan belki gitmeyebilirdi ama biz senin yerine yine vuralım."

9

Ozan Tufan: "Maçtaki en sevdiğim paylaşım. Bunu da tablo yapıp evime asacağım. O an filede gördüm zaten topu, direkt koşarak devam."

10

Paylaşım: "Ozan Tufan'ın yeni stili."Ozan Tufan: "Pogba, dünya klasında bir oyuncu olduğu için, benden üstün yetenekleri ve becerisi olduğunu düşünüyorum ama çalışarak bunu elde edebileceğimi düşünüyorum."

11

Paylaşım: "Taksi ile 200 yazar kral"Ozan Tufan: "Pahalı."

12

Paylaşım: "Yemin ediyorum hissettim, Ozan harikasın, sana inananlar olarak haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum.Ozan Tufan: "Öncelikle teşekkür ediyorum, gerçekten bu yaşta ben de Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum."

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Ozan Tufan Sosyal Medya Yorumlarını Okudu

Paylaşım: "Buna gol diyen cahildir, bu şiir, şiir."Ozan Tufan: "O kadar abartıldığı kadar var mı? Madrid'e de aynı şekilde attığımda topu filede gördüm. Vururken topa baktığım için, kafamı kaldırdığımda filede görüyorum topu, o yüzden nasıl gitti, hereye gitti, nasıl hızlı gitti bilmiyorum. İzlerken ayrı, evde defalarca izledim."

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