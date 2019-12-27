Ozan Tufan'dan çarpıcı yorumlar; "Pogba gibi olabilirim"

Ozan Tufan Sosyal Medya Yorumlarını Okudu Paylaşım: "Buna gol diyen cahildir, bu şiir, şiir."Ozan Tufan: "O kadar abartıldığı kadar var mı? Madrid'e de aynı şekilde attığımda topu filede gördüm. Vururken topa baktığım için, kafamı kaldırdığımda filede görüyorum topu, o yüzden nasıl gitti, hereye gitti, nasıl hızlı gitti bilmiyorum. İzlerken ayrı, evde defalarca izledim."