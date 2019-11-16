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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Yeni Şafak
16 Kasım 2019 - 11:42,

Ozan Tufan'a yakın takip! Premier Lig devleri...

Fenerbahçe ve milli takım forması altında oynadığı futbolla alkış alan Ozan Tufan, iki Premier Lig ekibinin radarına takıldı.

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EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynadığımız maça adeta scout yağdı.

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Birçok Avrupa devinin temsilcisi, Türk Telekom Stadı'nda milli futbolcularımızı izledi.

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Bu isimlerden biri de Ozan Tufan oldu.

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

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Ozan Tufan son olarak İzlanda maçında Leicester City ve Crystal Palace gibi iki önemli Premier Lig temsilcisinin scoutları tarafından izlendi.

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Sarı-lacivertli yönetim , Ozan Tufan konusunda elini çabuk tutmak istiyor ve başarılı orta saha oyuncusuna yeni sözleşme imzalatmak istiyor.

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Yönetimin yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu da Ozan Tufan’ın kendisinden sonra takım kaptanlığı yapacağını belirterek, Ozan Tufan’ı yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

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Hayalinde Premier Lig’de oynamak olan ve gelen teklifler konusunda henüz kararını veremeyen Ozan Tufan’ın yönetimden süre istediği öğrenildi.

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Ozan Tufan, bu sezon oynadığı futbolla taraftarların gönlünü kazandı.

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"Sezonun en iyi transferi" yorumları yapılan genç futbolcu, her geçen gün üzerine koyduğu performansıyla takdir alıyor.

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Bu sezon ligde 11 maçta süre alan Ozan Tufan, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Öte yandan İngiliz basını, Arsenal'ın da İzlanda maçını yakından takip ettiğini yazmıştı.

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Söz konusu haberde; İngiliz devinin, Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral'ı izlediği belirtilmişti.

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Arsenal gözlemcesinin her iki oyuncuya da tam not verdiği öne sürülmüştü.

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Merih Demiral, bu sezon Juventus'ta yalnızca 1 resmi maçta forma giyebildi.

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Genç savunmacının daha fazla süre alabilmek adına Ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor.

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Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon avro talep ettiği biliniyor.

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Çağlar Söyüncü'nün ise kulübü Leicester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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