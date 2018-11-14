Ozan Tufan'a dev teklif! Masaya oturacaklar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve uzun süredir A takımda forma giymeyen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/6
Sarı lacivertli ekipte istenilen performansı senelerdir gösteremeyen ve son olarak kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için flaş gelişme...
2/6
Rusya Premier Lig'de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
3/6
Rus basınındaki haberlere göre, Dinamo Moskova yönetimi Ocak ayında Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sarı lacivertli yönetim ile masaya oturarak genç futbolcunun bonservisinde makul bir indirim talep edecek.
4/6
Dinamo Moskova scout ekibinin daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe'den takip ettiği Ozan Tufan'a sıcak baktığı, oyuncunun yaşının genç olması nedeniyle yeniden oynayarak form tutacağı yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.
5/6
Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maçta 3 gol atarken, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu devre arasında Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna alınmamıştı ve bu sezon başında da Cocu yönetiminde kadro dışı bırakıldı.