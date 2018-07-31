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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri>Ozan Tufan'a büyük şok! Cocu...
Spor Arena

Ozan Tufan'a büyük şok! Cocu...

Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Ozan Tufan ile ilgili karar verildi...

Fotoğraflar: Ajans
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Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la geçen sezon sorun yaşayıp kadro dışı kalan Ozan Tufan, Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi.

Fotoğraflar: Ajans
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Yeni yönetimle birlikte yeni bir enerji yakalayan ancak bunu yansıtamayan Ozan Tufan için Hollandalı teknik direktörün görüşü, iyi bir talip çıkması halinde elden çıkartılması...

Fotoğraflar: Ajans
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Ozan için F.Bahçe'ye şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Deportivo'nun 23 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

Fotoğraflar: Ajans
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La Liga'dan düşen İspanyol temsilcisinin, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı. Deportivo'dan şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir başvuru yapılmadı.

Fotoğraflar: Ajans
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Kanarya'yla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ozan Tufan, hazırlık maçlarında Phillip Cocu'nun gözünü giremedi.

Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe'de oynadığı üç sezonda da beklentileri karşılayamayan, geçen sezonun büyük bölümünü ise kadro dışı geçiren genç futbolcu hakkında, "Gitse daha iyi olacak" yorumları yapılıyor. (A Spor)

Fotoğraflar: Ajans
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Ozan Tufan, son olarak forma şansı bulduğu Fulham maçında gol atmayı başarmıştı. Genç oyuncunun golünü izlemek için videoya tıklayınız...

Fotoğraflar: Ajans
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