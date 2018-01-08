Ozan Tufan'a Bursaspor kapıları kapalı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan'a memleketi Bursa'dan kötü haber geldi...
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Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan'a memleketi Bursa'dan kötü haber geldi...
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Bursaspor Başkanı Ali Ay, eski futbolcuları Ozan Tufan’a kulübün kapılarını kapıları kapattı.
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Futbol Arena’ya konuşan yeşil beyazlıların başkanı, “Bazı futbolcular üzerinde mutabakat sağladık. Şu anda isim vermek istemiyorum herhalde hafta sonuna doğru bazı gelişmeler olacak. 1-2 tanesini maça yetiştirmek istiyoruz. İnşallah bir aksilik olmaz ve transferleri bitiririz.” İfadelerini kullandı.
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Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Ozan Tufan’ın Bursaspor’a dönme ihtimalinin olmadığını dile getiren Ali Ay, “Yok, düşünmüyoruz. Bizden giden oyuncular, bilhassa İstanbul'a giden oyunculardan verim alamayacağımızı düşünüyorum. Buradan giden oyuncular güzel ayrılsınlar ki geri dönme imkanları olsun. Ne yazık ki 2-3 tane oyuncumuz Bursa'dan güzel ayrılmadı.” diye konuştu.
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Ozan Tufan, Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kampa alınmadı ve takımdan ayrı çalışıyor. Genç oyuncunun menajeri, Tufan'a kulüp arıyor.