Ozan Tufan mucizesi! Transfer piyangosu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Finansal Fair Play kriziyle uğraşan Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu genç oyuncularla çalışmayı istese de, kulübün içinde bulunduğu şartlar dahilinde karar verildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan Tufan ise kariyerine F.Bahçe’de devam etmek istiyor. Ligin bitiminin ardından sadece 5 gün tatil yapan 23 yaşındaki orta saha, kalan günlerini çalışarak geçirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan, Sırbistan’da özel hocasının programlarıyla 20 günde 8 kilo vermeyi başardı. Yağ oranını %20’lerden %9’a indirerek herkesi memnun etti.
Fotoğraflar: Arşiv
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F.Bahçe’nin yeni hocası Phillip Cocu da oyuncunun bu özverisinden memnun ancak, Ozan’la ilgili aldığı bilgiler pek parlak değil. FFP krizi varken de 15 milyon TL’ye hayır denilmesi de zor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yeni teknik ekip Ozan’a şans vermeyi düşünüyor ancak, genç orta sahanın sicili kabarık ve Crystal’ın teklifi oldukça iyi. Ayrıca Ozan’ın tribünlerle de arası pek iyi değil.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, önemli karşılaşmalar öncesi katıldığı partiler, disiplinsiz yaşamı onun uzun süre tepki görmesine sebep olmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Kocaman, Sportif Direktör Comolli’ye sunduğu raporda Ozan’a neden şans vermediğinin sebepleri olarak bunları göstermişti. (Akşam)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" Cocu yönetimindeki sarı-lacivertli takım sahaya indi ve ilk çalışmasını yaptı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...