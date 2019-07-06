Ozan Tufan kendine hayran bıraktı! Teknik ekip...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, antrenmana Ozan Tufan damgasını vurdu.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası’ndaki Serkan Acar Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
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Akşam antrenmanının ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.
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İdman başlamadan önce sahaya gelen sportif direktör Damien Comolli, futbolculardan Victor Moses, Barış Alıcı, Jailson, Max Kruse, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici’yle sohbet edip şakalaştı.
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Comolli, daha sonra genç takım hocalarıyla kısa bir toplantı yapıp A takım idmanını takip etti.
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Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
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Yarın izinli olan sarı lacivertliler, Topuk Yaylası’ndaki tesislerin yakınında Fener Ol kampanyası için piknik etkinliği yapacak olan taraftarlarla bir araya gelecek.
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Ersun Yanal, futbol dersi verdi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenmana Teknik Direktör Ersun Yanal, damga vurdu.
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2019-20 sezonunda hedefi mutlak şampiyonluk olan Yanal'ın, idmanda futbolcularıyla tek tek ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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Zaman zaman oyunu durduran ve oyuncularını doğru pozisyon almaları için ikaz eden tecrübeli teknik adam, antrenmanda çok hırslı gözüktü.
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Her futbolcusuna yapacaklarını bire bir anlatıp pozisyon aldıran Yanal, istediğinin yapılamaması sonrası sinirlendi.
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Tecrübeli teknik adamın yeni sezon öncesi oyuncularıyla bire bir ilgilenmesi ve hırsı, işi ne kadar sıkı tuttuğunun göstergesi gibiydi.
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Tolga Ciğerci vites arttırdı
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası antrenmanlarda vites arttırdı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan ve yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası takımda yer alamayan Tolga Ciğerci, yeni sezon hazırlıklarında yüksek tempoda çalışıyor.
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Fenerbahçe’nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde takımın kamp kadrosunda bulunan Ciğerci çalışmalarda kendini gösterirken geçtiğimiz sezonun eksiklerini gidermeye çalışıyor.
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Sarı-lacivertli formayla sadece Süper Lig’in son haftalarında U21 takımıyla sahada yer alan Tolga Ciğerci sakatlıklardan dolayı yaşadığı eksiklikleri ise Topuk Yaylası’nda gidermeye çalışıyor.
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Fenerbahçe’nin hazır ismi Ozan Tufan
Fenerbahçe’de son dönemlerde bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımla kamp yaparken, sezona en hazır isimler arasında yer aldı.
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, Topuk Yaylası’nda geçirilen kampta sezona en hazır isimlerden birisi oldu.
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Yapılan çalışmalarda son derece istekli olan ve tatil döneminde de çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etti.
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Geçen sezonun ikinci yarısını Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren ve burada oynadığı iyi futbolla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın planları arasında yer alıyor.
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İşte Fenerbahçe idmanından objektiflere yansıyanlar...