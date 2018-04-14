Ozan Tufan için flaş karar! Yeni adres...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çok konuşulacak bir karar alındı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışına kilitlenirken, Aziz Yıldırım ve yönetimi de yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor... Transfer planlamasını yapan ve kongreye daha da güçlü girmeyi düşünen Aziz Yıldırım, Ozan Tufan'ın da geleceğini etkileyecek bir karara imza attı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hollandalı Teknik Direktör, Kees van Wonderen’i altyapının başına getirecek olan Aziz Yıldırım, ünlü hocayla beraber gelecek 5 Türk genci de takıma kazandıracak. A ve U-21 takımında oynayan gençlerin sürekli üst düzey forma giymeleri için Aziz Yıldırım bir takım alacak. O takım da belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aziz Yıldırım’ın aklındaki takım ise 2’nci Lig Beyaz Grup’ta yer alan Pendikspor… F.Bahçe’nin pilot takımı olacak kırmızı beyazlıların çalışacağı teknik direktörde yine üst düzey bir isim olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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A takımında forma şansı bulamayan Eljif Elmas, Oğuz Kaan, Yiğithan, Batuhan, Serhat, Samet, Uygar gibi gençlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan Ozan Tufan da, yeni sezonda da takımdan ayrılmaması durumunda Pendikspor’a gönderilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ayrıca, Ozan Tufan'ın yanısıra Andreas Kilit, Oben Saracoğlu, Shala, Rapajic ve Hüseyin Demir gibi gençler de Pendikspor’un yolunu tutacak. Yine van Wonderen’le geleceği konuşulan Orkun, Elayis, Bilal, Doğucan ve Ferdi’nin de bir süre bu takımda forma giymesi hedefleniyor. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sivasspor maçı için Sivas'a giden Fenerbahçe kafilesinde, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman şok bir tepkiyle karşılaştı. O anları izlemek için videoya tıklayınız...