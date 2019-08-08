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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
08 Ağustos 2019 - 07:45,

Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun hışmına uğradı "Şova dönüştürmeden yapabilirdin..."

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kalırken Emre Belözoğlu-Ozan Tufan diyaloğu maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası ise bu görüntülere eleştiri geldi.

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 Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra Alanyaspor'a kiralanan, buradaki performansıyla herkesin takdirini kazanan Ozan Tufan, Cagliari maçında şık bir gol attı ve Emre Belözoğlu'nun hışmına uğradı.

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Ozan, attığı golün ardından tebrikleri kabul ediyordu...

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Fakat kaptan Emre Belözoğlu ise Ozan'ın yanına gitti.

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Belözoğlu, golden çok Ozan'ın yaptığı pozisyon hatalarına dikkat çekti.

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Emre Belözoğlu, Ozan'a verdiği sert reaksiyonla dikkat çekti.

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Hürriyet yazarı Uğur Meleke de Emre Belözoğlu'nun tepkisini eleştirdi.

7Melekenin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle;

Meleke'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle;

"İlk yarının bitiş düdüğünün hemen sonrası, Emre’nin Ozan’a uzun süreli, el-kollu aşırı tepkisi de garipti"

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"Bir uyarı yapacaksanız, bunu 30 saniye sonra soyunma odasında, seyircinin önünde şova dönüştürmeden de yapabilirsiniz. Ozan da çok iyi bir ilk yarı oynadı üstelik."

9Ve Belözoğlunun sözleri

Ve Belözoğlu'nun sözleri

Emre Belözoğlu, saha içinde Ozan'la yaşadığı diyaloğa açıklık getirdi.

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Belözoğlu, “Ozan’la saha içinde çok konuşuyoruz. Türk futbolunun bu oyunculara ihtiyacı var. Elimden geldiğince merkezi biraz daha kapatmamız gerektiğini söylemiştim." dedi.

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Bu olay dışında genç futbolcuyla sürekli konuştuklarını aktaran tecrübeli isim, "Elimden geldiğince tecrübelerimi doğru-yanlış aktarmaya çalışıyorum” dedi.

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Real Madrid-Fenerbahçe maç sonu...

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