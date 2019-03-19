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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
19 Mart 2019 - 09:58,

Ozan Tufan bombası! Bu kez iş erken bitiyor...

Fenerbahçe'de sezon başı kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, ani bir kararla Alanya'nın yolunu tutmuştu...

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Teknik direktör Ersun Yanal da oyuncunun Antalya ekibine gidişine onay vermişti.

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Sergen Yalçın, ikinci devre başlarken memnun olmadığı Ozan'a ilk dönemde şans vermedi.

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Fakat Ozan Tufan, idman temposuyla birlikte dayanıklılık-çabukluk antrenmanlarıyla beraber formunu buldu.

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Bu durum Fenerbahçe'de transfer planlarını da değiştirdi.

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Şampiyonluk hedefine ulaşmak için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı düşünen Ersun Yanal'ın transfer planı büyük ölçüde netleşti..

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Tecrübeli çalıştırıcının yönetimden ilk etapta; Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanına bir sağ ve bir sol bek, Martin Skrtel'in ayrılma ihtimaline karşılık bir stoper, Mehmet Topal'a alternatif bir ön libero, sözleşmesi bitecek Valbuena'nın yerine bir kanat oyuncusu ve forvete en az bir golcü alınmasını isteyeceği öğrenildi..

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Ersun Yanal yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri de büyük ölçüde belirledi.

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Carlos Kameni, Roman Neustadter, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew ve Diego Reyes gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağı şimdiden kesinleşen oyuncular. Başka futbolcular da bu listeye eklenebilir..

9/146 OYUNCUYA SON BİR ŞANS

6 OYUNCUYA SON BİR ŞANS

Yanal buna karşılık genç oyuncular Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, 6'şar aylığına Alanyaspor ve Malatyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Barış Alıcı ile Jailson ve Frey'i sezon başı kampına götürerek son bir şans vermeyi planlıyor.

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Bu isimler gösterecekleri performansa göre takımda kalıp kalmayacaklarını belirleyecek..

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Performansı en çok merak edilen isim ise hiç şüphesiz büyük ümitlerle sarı lacivertli ekibe transfer olan Ozan Tufan olacak.

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Süper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından çalışmalarına dair bu paylaşımı yaptı.

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