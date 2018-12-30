Ozan Kabak noktayı koydu! 'G.Saray hayır derse...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Ozan Kabak için harekete geçen ilk kulüp Inter oldu.
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İşte detaylar...
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İtalyan ekibi, genç futbolcunun menajeriyle temasa geçerek, sözleşmede yer alan 7.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
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Ancak Ozan Kabak, altyapısından yetiştiği Galatasaray’a duyduğu büyük sevgiyi ve vefayı ispat eden bir yanıt verdi.
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Genç stoper ve menajeri, “Galatasaray Kulübü’nün onayı olmadan ve istekleri yerine getirilmeden bu teklife olumlu yanıt veremeyiz. Öncelikle Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan izin alacağız. Eğer onlar izin verirse sizinle masaya oturup görüşebiliriz” cevabını verdi.
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Sözleşmesindeki madde gereği Inter’e transferi mümkün olmasına rağmen, “Galatasaray’ın izni olmadan hiçbir yere gitmem” diyen Ozan Kabak’ın bu tavrı sarı kırmızılı yönetim tarafından takdirle karşılandı. Avrupa’dan birçok kulübün yakın takibe aldığı 18 yaşındaki defans oyuncusunun önümüzdeki hafta teknik direktör Fatih Terim’le bu konuda bir görüşme yaparak, kariyerine yön vereceği belirtildi.
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Ozan Kabak’tan gelen bu cevabın ardından beklemeye geçen Inter, halen İtalya 1. Ligi’nde 3. sırada yer alıyor. Mavi siyahlı kulübün toplam kadro değeri 567 milyon Euro.
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100 milyon Euro fiyat biçilen Arjantinli golcü Mauro Icardi’yi de kadrosunda barındıran İtalyan kulübünün savunmasında, 60 milyon Euro’luk Hırvat Milan Skriniar, 45 milyon Euro’luk Hollandalı Stefan de Vrij, 25 milyon Euro’luk Sime Vrsaljko ve 14 milyon Euro’luk Kwadwo Asamoah yer alıyor.
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Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından tatile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, halen Amerika Birleşik Devletleri’nde dinleniyor.
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Eşi ve torunlarıyla Miami kentinde ilk yarının yorgunluğunu atan tecrübeli çalıştırıcı, 2 Ocak Çarşamba günü İstanbul’a dönecek. Galatasaray Yönetim Kurulu, birçok konuda karar vermek için Terim’in dönüşünü bekliyor.
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Sarı kırmızılı yöneticiler önümüzdeki hafta içinde Terim’le bir toplantı yapıp, Garry Rodrigues ve Ozan Kabak’a yurt dışından gelen teklifler konusundaki görüşlerini soracak. Ayrıca, transfer listesinde yer alan oyuncularla yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verilecek.
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Liverpool adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta, Arsenal'i 5-1 yendi. Kırmızılar gelecek hafta son şampiyon Manchester City'ye konuk olacak...