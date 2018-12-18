Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ozan Kabak için kesenin ağzını açtılar! 135 milyon...
Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak için her gün farklı bir dev kulüpten transfer teklifi geliyor. Daily Mail'in haberine göre iş bu sefer ciddi, kesenin ağzını açtılar!
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2000 doğumlu Ozan Kabak, bu sene savunmada gösterdiği performansla hem Galatasaray taraftarlarını sevindirdi, hem de Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
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Genç yaşına rağmen Fatih Terim'in güvenini boşa çıkarmayan Ozan Kabak, 16 maçta süre aldı, 15'inde ilk 11'deydi ve bu 15 maçın tamamında 90'ar dakika oyunda kaldı.
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Daily Mail'in haberine göre; Manchester United gözlemcileri transferin yapılması için talimatı verdi ve Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği ne olursa olsun bu transfer bitirilecek.
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Haberin detayında 7 milyon Sterlin (45 milyon TL) serbest kalma bedelinden bahsedilse de Galatasaray'ın genç stoperin sözleşmesini en kısa sürede uzatıp, istediği rakamı 20 milyon Sterlin'e (135 milyon TL) çekeceği belirtildi.
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Manchester United'ın kıskacının yanı sıra 1 İngiliz, 1 de İtalyan kulübünün nabız yokladığı iddia edildi.
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İngiliz kulübünün, Pep Guardiola önderliğindeki Manchester City olduğu söylenirken...
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İtalyan kulübünün ise Cengiz Ünder'in takımı Roma olduğu yazıldı.
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Manchester United son oynadığı lig maçında Liverpool'a 3-1 mağlup olmuştu...