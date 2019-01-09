Ozan Kabak Hürriyet'e konuştu: Avrupa'ya transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ozan Kabak, Türkiye’de pek fazla göremediğimiz başarı hikayelerinden birini yazdı.
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Daha 1.5 yıl önce ‘yetersiz’ damgası vurularak gönderilmek istendiği G.Saray’da ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu 18 yaşındaki futbolcu. Tabii yaşı bu kadar genç olunca tüm dünyanın dikkatini çekti.
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Çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. ‘Gidecek mi, kalacak mı?' sorusuyla uzun süredir gündemi meşgul eden Ozan’la Antalya kampında buluşup, sorularımızı sıraladık. İşte Ozan Kabak’ın ilk röportajı...
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Bu noktaya gelmem sürpriz değil
Sezon başında ilk 11’in değişmez ismi olacağını söyleseler ne düşünürdün?
Fatih hocanın bir sözünü okumuştum ve çok beğenmiştim; 'Aslolan Galatasaray’ diye... Burada kişilerin önemi yok, asıl olan Galatasaray. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray herkesin üstündedir. Ama ben bu noktaya geleceğimi biliyordum. Benim için sürpriz değil. Takımdaki diğer gençlerin de benden cesaret aldığını düşünüyorum. Sonuçta genç oyuncu çıktı ve formayı aldı. Onlar da çalıştıkça, Fatih hoca formayı vermekten çekinmez. Planlarım arasında Avrupa var
Sezon sonunda kendini nerede görüyorsun?
Şu an sezon sonu ne yapacağımı düşünmüyorum. Kafamda bu sorular yok, sadece Galatasaray’ın şampiyonluğu var. Açık ve net.
Avrupa’ya transfer olmak istedin mi?
Planlarım arasında Avrupa’ya gitmek var ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek. Bunun için de Fatih hoca gibi önemli kişilere danıştım ve ona göre karar verdim. Bundan sonra da onlara danışacağım.
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Peki nasıl ikna oldun?
İkna olmamam için benim Galatasaray formasını giymekten vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.
Tecrübesizliğimin ve hırsımın kurbanı oldum
Sebep olduğun penaltılar nedeniyle zaman zaman eleştiriler aldın. Eleştirilerde haklılık payı var mı?
Bir savunma oyuncusu olarak sürekli geri koşuyorsunuz. Büyük takımda stoper oynamak daha zor. O penaltılarda ben hem hırsımın hem de tecrübesizliğimin kurbanı oldum.
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Galatasaray taraftarlarına mesajın ne olur?
Taraftarlar her zaman arkamızda oldu. Bütün maçlara hatta antrenmanlara bile geldiler. İlk yarıda bazen onları çok üzdüğümüzü düşünüyorum. İnşallah şampiyon olarak onları mutlu etmek istiyoruz.
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James Harden durdurulamıyor!
NBA'de son haftaların en formda oyuncusu Harden, Denver Nuggest karşısında 32 sayı, 5 ribaunt ve 14 asistle üretti.