Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK - Foto: Hürriyet - AP - Depo Photos
17 Ocak 2019 - 08:30,
Ozan Kabak gitti, 3 transfer yolda! G.Saray büyük oynuyor...
G.Saray, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi olan Ozan Kabak’ı Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya sattı.
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G.Saray, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi olan Ozan Kabak’ı Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya sattı. Sarı kırmızılı kulübe büyük bir gelir kazandıran genç oyuncu, henüz 1 yılını bile doldurmayan profesyonel kariyeriyle bir muzice yarattı.
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Galatasaray’da Ozan Kabak, bir mucizeye imza atarak Bundesliga’ya gitti. 18’lik yetenek 17 maç formasını giydiği G.Saray’a 11 milyon Euro kazandırarak, Almanya’nın Stuttgart Kulübü’ne transfer oldu. Türkiye’nin sattığı en pahalı stoper unvanını alan Ozan, altyapıdan yetişen bir oyuncunun bir büyük takımın A kadrosunda ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğini gösterdi. Üç büyüklerde altyapıya karşı olan önyargıları kırdı. Terim’in, sezon başında U21 değil, U19 takımından alıp oynattığı Ozan, kulüp tarihinde en yüksek bonservis geliri sağlayan 4. isim oldu. A Milli ve Ümit Milli Takım’da oynamadan Avrupa’ya gitti.
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7,5 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİNİ YOK SAYDI
SEZON sonuna kadar kulüpte kalması kararlaştırılan Ozan için Stuttgart, tekliflerini tam 4 kez revize etti. Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi olan genç oyuncu için Inter ve Stuttgart, bu parayı ödeyerek transferi gerçekleştirmek istedi. Ancak Ozan Kabak ve temsilcileri “Galatasaray’ın menfaatlerine uygun şartlar oluşmadan ve Fatih Terim’in izni olmadan teklifi kabul edemeyiz” diyerek, 7.5 milyon Euro’luk bu maddeyi yok saydı. Fakat Alman kulübü bonservis bedelini 11 milyon Euro’ya çıkarıp, Ozan Kabak’a da yıllık net 1 milyon Euro önererek iki tarafı da bu kez ikna etmeyi başardı.
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FATİH TERİM ÖNCE "DOĞRU ZAMAN DEĞİL" DİYEREK İZİN VERMEDİ
Bu transferin gecikmesinde bir kırgınlığın da payı var. Zira G.Saray’ın 27 Aralık 2018’de ‘Ozan Kabak hakkında’ başlığıyla yaptığı açıklama Ozan Kabak ve temsilcilerini üzdü. Ozan’ın yeni sözleşmeye yanaşmadığı duygusu veren ve sosyal medyada bu yüzden tepkilere neden olan açıklama genç oyuncuyu kırdı. Hatta o dönem kulüpten ayrılmayı bile düşündü ama resmi siteden girilen bu açıklamadan yönetimin büyük kısmının ve Terim’in haberi yoktu! Ozan, kararını vermek için Terim’in ABD’den dönmesini bekledi. Bu arada teklifler de bedel de artıyordu. Stuttgart, 9 milyon Euro önerdi. Watford da isterken, Terim, “Şampiyonluk için kalmanı istiyorum. Gitme zamanı şimdi değil” dedi. Ozan da teklifleri reddetti.
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KAZANCINI 30'A KATLADI
Galatasaray bir yandan Ozan’ı elde tutmak istiyordu ama diğer yandan da onu kıran açıklamayı siteden hâlâ kaldırmamıştı. Öte yandan pes etmeyen Stuttgart, teklifini 11 milyon Euro’ya çıkardı ve G.Saray’ın direncini ancak kırabildi. Almanlar Ozan Kabak’a ise yıllık vergiler dahil, 1.8 milyon Euro önerdi. Oyuncunun eline net 1 milyon Euro geçecek. Buna rağmen bu rakam Ozan’ın Galatasaray’dan aldığının tam 30 katı. Zira sarı kırmızılılardan 220 bin lira alıyordu. Sarı kırmızılıların Ozan Kabak’a sezon sonuna kadar yaptığı maaş iyileştirme teklifiyse aylık 100 bin liraydı.
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TERİM'DEN HELALLİĞİ ALDI
STUTTGART’ın hem Galatasaray’a hem de Ozan Kabak’a teklifi sonrasında şartlar artık iki taraf için de artık ayrılığı işaret ediyordu. Ozan Kabak, iptal edilen Boluspor maçının ardından dönüş yolunda Fatih Terim ile konuştu ve ‘helallik’ istedi. Terim de bu kez “Peki” diyerek, onay verdi. Terim, geçen günlerde yaptığı açıklamada Ozan’ın yurt dışına gitmesi gerektiğini ama bunun için doğru zamanın devre arası olmadığını söylemişti. Satış onayının verilmesiyle Ozan Kabak, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan 4. oyuncusu oldu. Türkiye’de ise en yüksek gelirle transfer yapan stoper oyuncusu olarak Stuttgart’a gitti.
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OZAN KABAK GİDİYOR, 3 TRANSFER GELİYOR
Galatasaray, Ozan Kabak’ın boşluğunu eski oyuncusu Semih Kaya ile doldurdu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon 2 milyon Euro’ya Sparta Prag’a sattığı Semih’i bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı kırmızılılar santrfor bölgesine ise hem Tetteh’i hem de Alan’ı monte etmek istiyor. Aslan’ın Tetteh için Prag’a 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bildirildi. Alan için ise Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile el sıkışmak için girişimlerini hızlandırdı.
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BELHANDA ZAMLA KALIYOR
SUUDİ kulübü Al İttihad’tan yıllık 5.5 milyon Euro’luk teklif alan Belhanda, Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra G.Saray’da kalma kararı aldı. Sarı kırmızılı yönetim de Faslı futbolcuya Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle verdiği 200 bin Euro’luk cezayı affedip, yıllık ücretine da zam yapmayı kabul etti. Belhanda, halihazırda yıllık 3 milyon 350 bin Euro ücret alıyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamp çalışmaları öncesinde genç oyuncuyla ilgili bu açıklamayı yapmıştı...