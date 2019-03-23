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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ozan Kabak geri dönüyor! İşte o anlaşma...
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Futbol
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23 Mart 2019 - 11:33,

Ozan Kabak geri dönüyor! İşte o anlaşma...

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

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Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen genç stoper, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

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Roma ve Manchester United gibi takımların talip olduğu söylenen Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.

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Alman ekibinde iyi bir performans gösteren milli futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönebilir.

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Düşme potasında yer alan Stuttgart, 8 haftada hemen üstünde yer alan Schalke'yi geçemezse küme düşecek.

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Alman ekibinin düşmesi durumunda Ozan eğer talip çıkmazsa kiralık olarak Galatasaray'a dönecek. İki takım arasında centilmenlik anlaşması olduğu belirtiliyor.

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Sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Ozan Kabak, gol ve asist katkısı üretemedi.

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Ara transfer döneminde katıldığı Stuttgart'ta 8 maça çıkan genç yıldız, 2 gollük bir performans sergiledi.

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19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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