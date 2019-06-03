Ozan Kabak bilmecesi sona erdi! Galatasaray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın ocak ayında Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak'ın sarı kırmızılılara geri döneceği öne sürüldü.
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İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılı takımdan 11 milyon euro bonservis bedeli ile Stuttgart'a transfer olan milli futbolcunun geleceği merak ediliyordu.
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Stuttgart'ta ligin ikinci yarısında 15 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 19 yaşındaki stoper yıldızını da parlatmayı başardı.
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Sakatlığı sebebiyle milli takımın aday kadrosundan çıkarılan genç yıldız adayının transferini İngilizler duyurdu.
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Avrupa'dan teklifler olduğu öğrenilen Ozan Kabak'ın adı Galatasaray ile de anılıyordu.
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STUTTGART'TA KALACAK MI?
Alman televizyonu Südwestrundfunk'a röportaj veren Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger, genç oyuncuyu takımda tutmanın zor olacağını itiraf etti.
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"NELER OLACAĞINI GÖRELİM"
Thomas Hitzlsperger, "Ozan Kabak 6 ay bizimle oynadı ve çok yetenekli olduğunu gösterdi. Yaz aylarında neler olacağını görelim. Yeniden ayağa kalkmak için iyi bir ekip kurabiliriz. Yetenekli oyuncularımız var, elbette hemen geri dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
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Haberde Stuttgart'ın Mario Gomez'den daha çok Ozan Kabak'ı takımda tutmakta zorluk yaşayacağı belirtiliyor.
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GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
Ozan Kabak'ın Galatasaray'a geri dönme ihtimali sarı kırmızılı taraftarlarda heyecan yarattı.
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Ancak böyle bir transferin söz konusu olmadığı ve Ozan Kabak'ın tam aksine Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı ortaya çıktı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Premier Lig ekipleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham, bu sezon küme düşen Stuttgart'ta dikkat çeken birkaç oyuncu arasında gösterilen Ozan ile ilgileniyor.
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Ayrıca, Bundesliga devi Bayern Münih de iddiaya göre milli futbolcumuzu takip eden diğer takımlar arasında.
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Haberdeki bir diğer iddia ise 11 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde de 15 milyon euroluk bir serbest kalma bedelinin olduğu.
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Genç stoperin Stuttgart'ta kalma olasılığının çok düşük olduğu ve Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olacağı bildirildi.