Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor: "Şimdi sesinizi kesin"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Stuttgart'ın rekor transferi Ozan Kabak, Hannover karşısında gösterdiği performansla göz doldurdu. İki gol birden kaybeden genç futbolcu, savunmada da hatasız oynarken, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
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"Gollerimden dolayı ve galibiyetten ötürü çok mutluyum. Goller tesadüf eseri değil. Geç takımlarda bu tür goller attım. Profesyonel olarak ise ilk kafa golümdü."
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Stuttgart yönetiminden de Ozan Kabak'a alkış geldi. Kulübün spordan sorumlu yöneticisi Thomas Hitzlsperger, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahadaki olgun durşuna dikkat çekerek, "Sahadaki olgun duruşu ve öğrenme açlığı beni inanılmaz şaşırttı. Stuttgart'ta böyle oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
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Bundesliga temsilcisi, devre arasında 18 yaşındaki oyuncu için kasasından 11 milyon Euro çıkarmıştı. Sky Sport'un internet sitesinde "Kabak Hannover 96’ya karşı Bundesliga'da tarih yazdı." başlığıyla verilen haberde, Ozan'ın Bundesliga’daattığı iki golle tarih kitaplarında yerini aldığı belirtildi. Haberde, Ozan’ın Bundesliga’da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu’nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic’in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi.
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Ozan Kabak Eylül’de Parçalı’yı giymiş, 4 ay sonra Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya gitmişti...
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Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak’ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi. Ozan’ın bu unvanı 1992-1993 sezonunda Karlsruhe’nin Bochum ile 2-2 berabere kaldığı maçta 19 yaş ve 89 günlükken iki gol atan Jens Nowotny’den aldığı belirtilen haberde, Türk futbolcunun Stuttgart Kulübünün yöneticisi Thomas Hitzelsperger tarafından da övüldüğü kaydedildi.
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HAFTANIN 11'İNDE
Stuttgarter Nachrichten gazetesinin “Ozan Kabak, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti." başlığıyla duyurduğu haberde, 18 yaşındaki futbolcunun "maçın oyuncusu" sıfatını hak ettiği belirtildi.
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Genç oyuncunun maçta iki kafa golünü attığına işaret edilerek, güçlü bir performans sergilediği ve iyi pozisyon aldığı kaydedildi. Öte yandan Bundesliga’nın resmi sayfası Ozan Kabak’ı "haftanın kadrosuna" aldı.
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"Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan genç Türk, gelecek sezon beklentisiyle alınmış bir isimdi. Zira Stuttgart gibi bir kulüpte Ozan Kabak kalibresindeki bir oyuncu ancak fırsat bulduğunda oynayabilirdi. Ancak futbolda rekabet uyumaz."
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"Hannover'e karşı ilk 45 dakika sona erdiğinde Mario Gomez, neşeyle köşe gönderinin yanında takım arkadaşı Kabak'ın göğsüne vuruyordu. Galibiyetle sonuçlanan maçın ilk golünü atan isim, henüz 4. dakikada Gomez'in kendisiydi. Ama Kabak, ilk yarı bitmeden 2 golü çoktan atmıştı."
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"Kabak, maç bitiminde taraftarlar tarafından alkışlandı. Hem hücumda hem de savunmadaki perfromansıyla Boğaz'ın stoperi, tıpkı 2 gol atan diğer oyuncu Steven Zuber maçın oyuncusu olmayı başardı."
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Südwestrundfunk
"Devre arasında takıma yeni gelen Ozan Kabak, Hannover karşısında yalnızca golleriyle değil, müthiş potansiyeliyle de kendisini gösterdi. Onu yüksek bonservis bedeli nedeniyle eleştirenler şimdi sesini kesmeli. Ozan; geldi, gördü ve kafayı vurdu. Duble...
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18 yaşındaki futbolcu, Stuttgart'ın 5-1'lik Hannover galibiyetine ilk yarıda büyük katkıda bulundu. 1.85 boyundaki oyuncu, sıçrayışı ve kafa vuruşlarında çok başarılı. %78'lik pas isabetinin yanında skor da üretebiliyor."
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Tüm bunlarla birlikte hava topu mücadelelerindeki %61'lik başarı yüzdesi bir savunmacı için hâlâ geliştirilebilir. Ozan, Avrupa futbolundaki en yetenekli defans oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Zaten Stuttgart'taki başlangıcı, transfer döneminde çıkan eleştiriler nedeniyle bir hayli zorlu oldu. Stuttgart'ın onu Galatasaray'dan 11 milyon euro'ya transfer etmesi herkese çekici gelmedi. Genç Türk'ün kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının devasa transfer bedeli için yeterli olmadığı söylenmişti."
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"Ozan bu maçta tam not aldı"
Almanya Bundesliga'da Hannover'e iki gol atan Ozan Kabak'a, hocası Markus Weinzierl'den de övgü geldi.