Ozan Kabak açıkladı! "Ayrılmamın nedeni..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan ve performansıyla adından söz ettiren Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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İşte detaylar...
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Stuttgart formasıyla Hannover'e karşı 2 gol birden atarak Almanya'da tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak, Kicker'e özel açıklamalarda bulundu.
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Devre arası transfer döneminde 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
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Bayern Münih maçıyla forma giymeye başlayan ve geride kalan 6 maçta 90 dakika sahadan kalan 18 yaşındaki stoper, Hannover maçında attığı 2 golle adeta zirve yaptı.
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Performansıyla Avrupa'da haftanın en iyi 11'ine seçilen Ozan, prestijli basın organlarından Kicker'e özel röporaj verdi.
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Ozan, Galatasaray'dan Almanya'ya geliş süreci Fatih Terim ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları:
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"Takım arkadaşlarım attığım gollerin ardından en az benim kadar mutlu oldular. Soyunma odasında da bazı şakalar yaptılar ve sonunda alkışladılar."
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"Hep bir kariyer planlamam oldu. Doğru zamanı bekledik. Bir sonraki adım Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve bunu en kısa zamanda gerçekleştirmekti. Galatasaray'daki hocalarım da karar almamda bana çok yardımcı oldular. Şimdi ise buradayım."
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"Fatih Terim elbette benim için bir baba figürü. Türkiye'de 18 yaşında birine Şampiyonlar Ligi'nde güvenmek biraz cesaret ister. Eminim ki maçlarımı takip ediyordur. Kendisine oynadığım ilk iki maçtaki formamı verdim. Bayern maçında giydiğim formamı verdim."
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"Ben rol model terimine doğru bakmıyorum. Bir rol modelim de yok. Kendi tarzımı yaratmak istiyorum."
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"Ama tabi ki Van Dijk ve Varane gibi oyuncular bana ilham veren stoperler."
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"2 aydır buradayım ve takımımla Bundesliga'da kalabilmek için mücadele ediyoruz. Gelecekte neler olur bilemem ama kim Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak istemez ki?"
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"Elbette Avrupa'da başka büyük kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmanız gerekiyor."