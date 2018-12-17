Oyundan alındı, kulübede bakın ne yaptı! Quaresma...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tecrübeli futbolcu Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çekmişti... Portekizli star dünkü Trabzonspor maçında da oyundan kötü futbolu nedeniyle alındı... Yedek kulübesinde ise gözler onun üzerindeydi.
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Malmö maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Quaresma, Trabzonspor karşılaşmasına da ilk 11’de başladı. Oyunun ilk bölümünde hücum hattında beklenen etkiyi gösteremeyen yıldız futbolcu, bundan dolayı bu sezon ikinci kez 45 dakika sonunda kenara alındı.
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Kara Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Yönetiminden konuyla ilgili olarak para cezası alan Q7 ek olarak taraftarın büyük tepkisi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla özür dilemişti. Bu gelişme sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’ten Trabzonspor karşılaşmasında görevi alan tecrübeli futbolcu ilk 11’de başladığı maçta 45 dakika sahada kaldı.
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Oyunun ilk bölümünde sergilediği futbolla beklenenin altında kalan Quaresma, bu gelişme sonrasında kenara alındı. Maçta 3 kez rakip futbolcularla girdiği ikili mücadelede topu kaptıran 35 yaşındaki futbolcu, takımın hücum hattında beklenen etkiyi oluşturamayınca yerini Caner Erkin’e bıraktı.
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Deneyimli kanat oyuncusu, Konyaspor maçının ardından bu sezon ikinci kez 45 dakika sonunda kenara alındı. Karşılaşmanın kalanını yedek kulübesindeki yerinden izleyen Quaresma’nın, Trabzonspor’un ikinci golü sonrasında büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
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Oyunun ilerleyen dakikalarında farkın önce bire inmesi, son anlarda da Mustafa Pektemek’in beraberliği getiren golü sonrasında yıldız futbolcu da sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. (Fanatik)
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"İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor maçının ardından, "Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var" dedi.