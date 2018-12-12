Otobüs krizindeki gerçek! Koç'tan kıyak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin Aksiharspor deplasmanındaki 3-0'lık yenilgisi sonrası İstanbul'a otobüsle dönmesi, "Ali Koç takıma ceza verdi" şeklinde algılandı.
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Oysa işin aslının çok başka olduğu ortaya çıktı. Fener'in patronu, teknik ekibe de futbolculara da büyük kıyak yaptı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 kaybedince tarihi bir olay gerçekleşmiş, Sarı-Lacivertli ekip düşme potasına gerilemişti!
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Fenerbahçe, yenilginin ardından kendisine 16. sırada yer bulabilmiş, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez düşme hattındaki takımlar arasında yer alarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Camiayı kahreden bu durumun ardından bir gelişme daha yaşandı. Bir gün sonra oynanan mücadelede Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda sürpriz şekilde 3-0 yenip Fenerbahçe'yi solladı. Sarı-Lacivertli ekip, bu sonucun ardından 17.'liğe kadar gerileyerek sondan ikinci sırada 15. haftayı geçmiş oldu!
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Bu kritik dönemde, üstelik 3-0 gibi farklı bir skorla alınan yenilgi sonrası adeta çılgına dönen başkan Ali Koç'un, teknik ekip ve sporcu kafilesine ağır bir ceza verdiği ileri sürüldü.Takımın, Akhisar'dan tesislerin bulunduğu Samandıra'ya kadar otobüsle dönmesi kararı verildiği ve bu kararın soyunma odasında bizzat başkan Ali Koç tarafından duyurulduğu aktarıldı.Ancak işin aslının pek de öyle olmadığı birkaç gün gecikmeyle de olsa ortaya çıktı. Ali Koç takıma ceza değil, aksine ödül verdi! Peki nasıl mı?
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Fenerbahçeli oyuncular, Akhisar karşısında aldıkları yenilgi sonrası tüm sabırları taşırmış, taraftarın hedef tahtası haline gelmişti. Böyle bir süreçte taraftarlar ile yakın temas, istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabilirdi. Üstelik kafilenin döneceği lokasyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ydı. O gün İzmir'de hava koşulları nedeniyle uçakların iniş kalkışlarında rötarlar yaşanmış ve havalimanında her zamankinden daha fazla yoğunluk yaşanmaya başlanmıştı. Bu şartlarda kafilenin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na girmesini sıkıntılı bulan Ali Koç, takımın hiçbir kişi ya da grupla temas etmeden tesislere gitmesi için karar aldı.
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Ayrıca, bazı taraftar gruplarının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekleyerek, sportif direktör Damien Comolli, teknik ekip ve oyuncuları protesto edeceği istihbaratı da vardı.Tüm bu koşulları göz önünde bulunduran Ali Koç, birkaç isme danıştıktan sonra bu yönde bir strateji uyguladı. Üstelik, taraftara verilen mesaj da şuydu: Takıma ceza verildi! İşin aslının öyle olmadığı gecikmeli de olsa ortaya çıkarken, bir başka seyahat gerçeği de gözlerden kaçmıştı. Fenerbahçe kafilesi tesislere, uçakla yolculuktan daha çabuk şekilde ulaşmıştı. Akhisar'dan Samandıra'ya hareket eden kafile, yaklaşık 4.5 saatlik bir yolculuğun ardından saat 02.00 civarında tesislere giriş yapmayı başarmıştı.
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Oysa, Ali Koç ve yöneticiler Akhisar'dan İzmir'e 1.5 saatlik yolculuk yapıp, yaklaşık 1.5 saat kadar da havalimanında bekledikten sonra İstanbul'a uçmayı başarabildi. Toplam uçuş süreci ve bekleme ile birlikte Fenerbahçeli yöneticiler de aşağı yukarı futbol takımının tesislere girdiği saatlerde İstanbul'a ulaşabilmeyi başardı. Üstelik Ali Koç, yorucu bu yolculuğun ardından ertesi gün Ankara'da gerçekleşen TÜSİAD toplantısı için de sabah erken saatlerde tekrar havalimanının yolunu tuttu. Özetle, Ali Koç çok stratejik bir hamle ile teknik ekibi ve futbolcuları olası taraftar tepkisinden uzaklaştırdığı gibi, taraftara da "Futbol takımına ceza verildi" mesajı göndererek, bir taşla iki kuş vurmuş oldu.