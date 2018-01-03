Osmangazi Köprüsü Ozan Tufan'ı yaktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Ozan Tufan ile ilgili gerçekleri Hürriyet Spor Müdürü Mehmet ARSLAN açıklıyor.
Mehmet ARSLAN / Foto: İHA
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Aykut Kocaman’ın felsefesini yakından tanıdığımı sanıyorum. Hiçbir oyuncunun özel hayatı ile ilgili bir yaptırım uygulamaz. Onun terazisi sahanın içidir. Eğer saha içinde başarılıysanız, saha dışındaki hayatınızdan futbolcu olarak siz sorumlusunuzdur. Aykut Kocaman değil. Bu bakımdan her futbolcu Aykut Kocaman ile çalışmak ister.
Mehmet ARSLAN / Foto: İHA
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SÜREKLİ BURSA’DA
Yazıya böyle uzun bir giriş yaptım. Sözü Ozan’a getireceğim. Osmangazi Köprüsü galiba Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’deki sonunu hazırladı. İstanbul ile Bursa arasını 1 saate indiren bu köprü sayesinde Ozan soluğu hemen her gün Bursa’da alıyor. Bu konu Fenerbahçe yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.
Mehmet ARSLAN / Foto: İHA
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ZİHNEN KOPMUŞ
Ozan, Bursa’da kendine yakışmayan bir hayat mı yaşıyor? Tabii ki hayır. Ama bir profesyonel oyuncunun, beslenmesinden konsantrasyonuna kadar çok dikkat etmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Ozan’ın, 24 saat boyunca Fenerbahçe’yi yaşadığına ve bunun için çalıştığına inanmıyor ne yazık ki. Zihnen takımdan koptuğuna inanıyor. Ne yazık ki Ozan da bunun farkında.