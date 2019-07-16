Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: The Sun / Fotoğraflar: Twitter, AP, Reuters
16 Temmuz 2019 - 10:24,
Oscar Pistorius tehdit etmişti, silahlı saldırıda hayatını kaybetti!
Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü 2015 yılında mahkemece onanan Güney Afrikalı paralimpik koşucu Oscar Pistorius'un bir zamanlar tehdit ettiği eski futbolcu Marc Batchelor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
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Oscar Pistorius'un bir zamanlar tehdit ettiği eski futbolcu Marc Batchelor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İşte detaylar...
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Olay Olivedale, Johannesburg'ta gerçekleşti. 1997-1998 yılları arasında Kaizer Chiefs forması da giyen Marc Batchelor'ın, evinin yakınlarında, arabasının içindeyken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.
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Batchelor'ın bu trajik ölümü sonrası gözler bir anda Oscar Pistorius'a çevrildi...
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Çünkü Batchelor ile Pistorius'un, Reeva Steenkamp'ın öldürülmesi sonrası açılan yargı sürecinden önce Samantha Taylor yüzünden aralarının açık olduğu söylenmişti.
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Samantha Taylor'ın Pistorius'un eski kız arkadaşı olduğu ve Pistorius'un Batchelor'ı Samantha Taylor'la birlikte olduğu için "bacaklarını kırmakla" tehdit ettiğini Batchelor sonradan itiraf etmişti.
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Batchelor ayrıca, zaman zaman Pistorius'un davasını takip edenler arasında görüntülenmiş ve çoğu zaman da davayı Steenkamp Ailesi ile birlikte takip ettiği gözlemlenmişti.
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Bu nedenle, Batchelor'ın evinin yakınlarında, arabasının içindeyken silahlı saldırıya uğraması sonrası, gözler bir anda Pistorius'a çevrildi...
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Olay yerinde açıklamalarda bulunan Yarbay Lungelo Dlamini; "Eski futbolcu Marc Batchelor'ın, Olivedale'daki evinin yakınlarında, iki motorsikletli tarafından silahlı saldırıya uğradığını düşünüyoruz."
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"Birçok defa arabaya ateş açılmış ve aracının içinde ölmüş. Saldırganların araçtan bir şey almadıklarını söyleyebiliriz."
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"Bu saldırının sebebini henüz, kimse de suçlu olarak yakalanmadı. Araştırmalarımız sürüyor."
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Arabası içinde silahlı saldırıya uğrayan Marc Batchelor, Kaiser Chiefs dışında Orlando Pirates ve Bafana Bafana formalarını da giymişti.