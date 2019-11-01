Ortaya çıktı! Mehmet Ekici'nin yeni adresi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe devre arası çalışmalarına şimdiden başladı.
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen sarı lacivertliler, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek adına ara transfer döneminde de bazı radikal kararlar almayı planlıyor.
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Sezon başında Emre Belözoğlu, Max Kruse, Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Adil Rami ve Zanka gibi yıldızları kardosuna katmıştı.
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Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti takımda düşünmediği bazı oyuncularla devre arasında yollarını ayırmayı planlarken, bu futbolcuları takasta kullanacak.
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Kanarya'nın yeni sezonun başında kadrosuna katmak için çaba verdiği yıldız futbolcu için transfer planını hazırladı.
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Medipol Başakşehir'in 'Hayır' diyemeyeceği bir transfer paketi hazırlayan sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci için girişimlere başladı.
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Yıldız futbolcunun kulübüyle 5 yıllık sözleşme uzatması da sarı lacivertlileri durdurmadı.
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İşte tüm detaylar....
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Sarı-lacivertli kulübün Başakşehir'e devre arasında İrfan Can için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi.
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Bu transfer için Fenerbahçe'nin Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise şöyle;
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Mehmet Ekici
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Miha Zajc
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Fenerbahçe'nin bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.
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İrfan Can, performansıyla Fenerbahçe'nin yanı sıra bazı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi sürdürüyor.