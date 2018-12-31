Ortalık yıkılacak! Selçuk İnan bombası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın yıldızını flaş bir isim ısrarla kadrosunda görmek istiyor.
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Galatasaray kaptanını transfer listesine koyan ünlü isim, tecrübeli futbolcuyla çalışmakta kararlı... İşte o flaş gelişme...
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Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce yönetime verdiği listede Burak Yılmaz'ın yanı sıra üç de sürpriz isim yer aldı.
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Tecrübeli çalıştırıcının, West Ham United'a gitme ihtimali yüksek olan Gary Medel'in yerine Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Selçuk İnan'ı düşündüğü öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı takımla 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Selçuk'un yıllık ücreti 2 milyon 950 bin Euro. Ayrıca maç başına 25 bin Euro kazanıyor.
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Selçuk İnan'ın Galatasaray'da istediği süreyi alamamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor. Güneş'in forvete istediği Burak Yılmaz'la prensipte anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu transferi gerçekleştirmek için oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunları çözmesini bekliyor.
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Şenol hocanın listesindeki diğer iki isim Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu. Trabzonspor'da gönderilecekler listesinde yer alan Zeki Yavru'nun düşük maliyeti, bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.
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Ancak Mustafa Yumlu, sağ bacak çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı için değerlendirme dışı bırakıldı. (Sabah)
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Mourinho gitti, ManU coştu!
Premier Lig'de Manchester United sahasındaki Bournemouth engelini 4-1 ile geçti. Jose Mourinho'nun yerine takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, bu sonuçla üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılmış oldu...