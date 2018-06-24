Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ortalık yıkılacak... F.Bahçe yılın transferini yapıyor!
Fenerbahçe, bir dünya yıldızına imza attırmak için geri sayıma geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç ile yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe gözünü transferlere çevirdi... Sarı lacivertliler bir dünya yıldızını renklerine bağlamak üzere.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe, yıllardır gündemde olan Milos Teodosic transferini bu yaz bitirebilir. Sırbistan'ın önde gelen haber siteleri Novosti ve Mondo'da yer alan haberlere göre Zeljko Obradovic, NBA ekibi Los Angeles Clippers'tan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu takibe aldı. Bu oyuncunun sarı lacivertlilere transferi çok yüksek ihtimal.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer Clippers, Teodosic'i serbest bırakırsa kontratının garanti olan 2.1 milyon dolarlık kısmını ödeyecek. Bu durumda Sırp oyun kurucunun Avrupa'ya dönmesi ve ilk adresinin Fenerbahçe olması bekleniyor. Clippers'ın kararı, transferde belirleyici olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LA Clippers, garanti kontratının 2.1 milyon dolarlık kısmını ödeyip serbest bırakırsa, 31 yaşındaki Sırp yıldız Milos Teodosic'in adresi İstanbul olacak. Fenerbahçe böylece Brad Wanamaker’ın boşluğunu daha önemli bir isimle dolduracak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’nin Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetimi, erkek basketbol takımı için sponsor arayışlarını sürdürüyor. Yeni başkan Ali Koç, Ferit Şahenk ile bir araya gelecek ama bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sahibi Türk olan ABD'nin popüler yoğurt markası Chobani veya Koç Grubu'nun lokomotif şirketlerinden Arçelik, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının yeni destekçisi olacak. Genel Menajer Maurizio Gherardini, yeni yönetimden garanti aldıktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. (Skor)