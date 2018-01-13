Ortalık karışacak! F.Bahçe'den 'Ozan'ı ayarttılar' başvurusu

Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın kamp kadrosuna alınmaması sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş tarafından arandığının iddia edilmesi ortalığı karıştırdı.
Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın kamp kadrosuna alınmaması sonrası ortalık fena karşıtı.
Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fenerbahçe Kulübü’nün hukukçuları Ozan’ın telefon kayıtları üzerinden TFF’ye soruşturma açılması için başvuruda bulunacakları öğrenildi.
Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Kurallara göre oyuncuları ile ilgili bir transfer görüşmesi yapmak için kendilerine başvurulması gerektiğini söyleyen sarı lacivertliler ayartma nedeniyle TFF’nin soruşturma açmasını istiyor…
Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Bilgi Ozan’dan geldi Fenerbahçe Kulübü’nün sözleşmesi ellerinde bulunan oyuncuları ile görüşülmesi için kendilerinden izin alınması gerektiğini belirterek TFF’ye başvuracağı öğrenilirken eğer TFF, Fenerbahçe’yi haklı bulursa Beşiktaş ve Galatasaray’a transfer yasağı verilebilecek.
Ahmet ERCANLAR Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Sarı lacivertliler bu bilgiyi Ozan'dan alırken daha önce buna benzer bir iddia nedeniyle Karabükspor 2 yıl transfer yasağı almıştı. Sarı lacivertlilerin TFF’ye başvurusuna etik kurulunun bakması bekleniyor.