Ortalık karıştı... F.Bahçe'nin yıldızını Beşiktaş'a önerdiler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transfer dönemi yaklaştıkça, flaş haberler de peşpeşe patlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip bu kez yıldız bir isim için karşı karşıya geldi... Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun Beşiktaş'a önerilmesi ortalığı karıştırdı... İşte yaşananlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Tottenham’ın 22.1 milyon Euro’ya aldığı Hollandalı golcü için F.Bahçe’den de Beşiktaş’tan da 12 milyon euro talep etti. Sarı-lacivertli yönetim Janssen için bir geri dönüş yapmadı. Şenol Güneş ise, “Benim gözümde değeri 5 milyon euro’dur. Bu rakama veriyorlarsa alalım. İyi bir rotasyon oyuncusu olur” sözlerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı… Şu an için futbolcuların içeride sadece Mart ayına ait alacakları bulunuyor. Başkan Fikret Orman da hafta sonunda oynanacak Akhisar maçından önce bu ödemeleri de tamamlama sözü verdi. Fikret Orman’ın asıl amacı ise futbolculara günü gününe ödeme yapmak. 15 Nisan’a kadar Mart ödemesini tamamlarsa 1 Mayıs itibariyle Nisan hak edişlerini de hesaplarına yatırmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Yedek kaldığı için mutsuz olan ve bu şartlarda Pepe ile Disko Tosic’i geçerek forma bulması imkansız hale gelen Domagoj Vida pes etti… son haftalarda idmanlarda “zaten takıma giremeyeceğim” havasına bürünen Hırvat oyuncunun, Dinamo Kiev’e dönme hazırlığı yaptığı iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Birkaç hafta önce Dinamo Kiev’in hocası Khatskevic’in Vida’yı aradığı ve eve davet ettiği iddia edilmişti. Vida’nın sezon sonunda Ukrayna’ya döneceği iddiaları arttı. (Ajansspor)