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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: AP
23 Mayıs 2019 - 19:05,

Ortalık karıştı! City'de Guardiola depremi

Community Shield ile birlikte sezonu 4 kupayla taçlandıran Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola konusunda hareketli günler geçiriyor.

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İşte detaylar...

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Community Shield ile birlikte sezonu 4 kupayla taçlandıran Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola konusunda hareketli günler geçiriyor.

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İngiliz kulübünün zaferlerine yenilerini eklemeye devam eden İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın Serie A devi Juventus ile anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

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İtalya basını kaynaklı haberlere göre taraflar 4 yıllık anlaşmada mutabık kaldı. Guardiola'nın senelik 24 milyon Euro yıllık net ücret kazanacağı haberlerde belirtildi.

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Geçtiğimiz hafta bu konu hakkındaki spekülasyonlara sinirlenen Pep, "Kaç kere söylemem gerekiyor? Juventus'a gitmiyorum, İtalya'ya taşınmayacağım" diyerek konunun kapanmasını istemişti.

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Çıkan haberler Manchester City yönetimini de rahatsız etti.

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Manchester City Yönetim Kurulu Üyesi Alberto Galassi, ünlü teknik adamın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galassi, "Guardiola Manchester City'den ayrılmak istemiyor. Bugün Pavel Nedved ile (Juventus İkinci Başkanı) konuştum ve haberleri gülerek karşıladık." diye konuştu.

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Guardiola'nın çıkan haberler sonrası çok sinirli olduğunu ifade eden Galassi, "Bu bir rezalet, yalan haber" ifadelerini kullandı.

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Juvenus'ta üst üste 5. şampiyonluğunu elde eden teknik direktör Massmiliano Allegri'nin yeni sezonda takımın başında olmayacağı resmen duyurulmuştu.

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Allegri'nin 5 sezonda tek eksiği, finale kadar uzansa da Şampiyonlar Ligi zaferi elde edememesi oldu.

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Futbola ara vermeyi düşünmediğini dile getiren İtalyan teknik adam, kendisine uygun proje tekliflerini değerlendireceğini sözlerine ekledi.

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