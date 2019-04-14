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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: AFP - Reuters
14 Nisan 2019 - 00:49,

Ortalık fena karıştı! Hakan Çalhanoğlu...

Hakan Çalhanoğlu'nun da oynadı maçta, Milan ile Lazio takımlarının oyuncuları birbirine girdi...

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İşte detaylar...

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İtalya Serie A'nın 32. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, San Siro'da Lazio'yu ağırladı.

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Ligde dört haftadır galip gelemeyen Gennaro Gattuso'nun öğrencileri, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

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Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ekipler soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

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Mücadelenin ikinci yarısında eşitliği bozan gol, ev sahibi Milan'dan geldi.

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Maçın 79. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kessie, takımını 1-0 öne geçirdi.

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Kalan bölümlerde başka gol sesi çıkmazken, Milan, dört hafta aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Bu sonuçla puanını 55'e yükselten Milan, 4. sırada yer alırken, Lazio, 49 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi.

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Öte yandan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı.

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İki takım futbolcuları birbirine girerken, kavga güçlükle yatıştırıldı.

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İşte o anlar...

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