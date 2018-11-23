Ortalık çok karışacak! Yılın takası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ismi gündemine aldı. Bonservis bedeli ödemesi zor görünen Galatasaray ilk etapta takas yapmayı düşünüyor.
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Ancak Cimbom açısından kadroda bir de gizli bir tehlike var.
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Sarı-kırmızılı ekipte Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor... Zaten 34 yaşına geldi.
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Ndiaye de sezon sonunda Stoke City'ye geri dönecek. 8 numara konusunda Galatasaray'ın kadrosunda büyük bir boşluk oluşucak.
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Bu nedenle Galatasaray'ın gözü Tolgay Arslan'da. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı gurbetçi oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe alınması planlanıyor.
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Ancak Beşiktaş'ın, Tolgay'ı bedava bırakmasına da ihtimal verilmiyor. 5 milyon euro'luk bir bedel konuşulurken böyle bir rakamı verme ihtimali olmayan Galatasaray'ın, takas yollarını deneyeceği ifade ediliyor.
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Kartal'a önerilmesi gündemde olan ismin ise Belhanda olduğu belirtiliyor.
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GALATASARAY TARAFTARI
Hamburg'ta forma giydiği dönemde, Türk takımlarından teklif beklediğini söyleyen Tolgay Arslan, "Hangi takımı tutuyorsun" sorusuna da "Galatasaray" şeklinde yanıt vermişti. Dortmund altyapısında yetişen Tolgay, Hamburg ve Aachen formaları giydi. 450 bin euro'ya 27 Ocak 2015'te Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.
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FEGHOULi YEDEK
Beşiktaş'ın Belhanda seçeneğini kabul etmemesi halinde Feghouli'nin teklif edilmesinin de gündemde olduğu öğrenildi.
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51 GOL ATTI
Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 325 maça çıktı, 51 gol atıp, 31 de asist yapmayı başardı.
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LOVE'U VERMEDİ
Galatasaray sezon başında da Vagner Love'u istemiş ancak Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro talep etmesi üzerine transfer gerçekleşmemişti.
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Tolgay-Belhanda değişimine onay çıkıp çıkmayacağını da gelecek günler gösterecek.
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Pepe'den büyük beğeni alan paylaşım!
Beşiktaş'ın Portekizli defans oyuncu Pepe'nin kızıyla yaptığı dans, sosyal medyada büyük beğeni topladı.