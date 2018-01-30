Ortalığı salladı! Fenerbahçe'de kongre üyesi olsam...

Beyaz TV'de yayınlanan programda Fenerbahçe Divan Kurulu'ndaki olayları değerlendiren eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar şunları söyledi...
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- Aziz Yıldırım'ın içinde zerre kadar Fenerbahçe sevgisi yok. O, koltuğu düşünüyor sadece. Ali Koç Harvard mezunu. Herhalde bu ekonomiyi sizden iyi bilir. Ülkenin en büyük şirketlerinden birini yönetiyor.
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- Ali Koç bir telefonla 1 milyar dolar kredibilitesi olan birisi var. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünen bir kongre üyesi olsam çatır çatır Ali Koç'a oy veririm. Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım burada anlatamadığım olaylar var.
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- Cumartesi genel kurulu izledim. Şekip Bey bir şeyler anlatıyor. Ali Koç'a bir takım ifadeler kullanıyor. Fenerbahçe taraftarını Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu kandırmasın. Hani kulübün kasasında 60 milyon Euro vardı. Neden kredi aldınız?
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- Ben kongrede Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ı geçip kazanmasını istiyorum. Aziz Yıldırım'ın 20 yıl boyunca Fenerbahçe'de neler yaptığını bir düşünün. Her şey ortada. Her şeyi de yaşayıp göreceğiz. (Ajansspor)