Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ortalığı karıştıracak şok iddia! F.Bahçe forması giyseydi...
Son anda Fenerbahçe'ye çalım atıp Galatasaray'a imza atan Emre Akbaba transferinde sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İddiaya göre transfer öncesi Galatasaray ile Emre Akbaba arasında bir protokol imzalandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın birkaç ay önce prensip anlaşmasına vardığı milli oyuncu ile imzaladığı protokolde transferden vazgeçilmesi durumunda ağır tazminat maddelerinin yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alanyaspor ile yaptığı görüşmede 3 milyon euro + takas teklif eden Galatasaray, Alanyaspor'un 5 milyon euroluk talebinde indirime gitmesini beklerken; Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı formayı giymek istemesini de koz olarak kullanıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile son bir kez daha masaya oturan Abdürrahim Albayrak, teklifini yineleyecek ve ödeme planı konusunda kolaylık istedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Emre Akbaba transferi için son anda devreye giren Fenerbahçe ise Alanyaspor'a 4 milyon euroluk teklif sundu. Galatasaray'dan 1 milyon euro daha fazla teklif yapan Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Alanyaspor, transfer için Emre Akbaba'yı ikna etmeye çalıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Alanyaspor, Emre Akbaba'yı ikna edemedi ve Galatasaray ile yeniden masaya oturdu. Transfer de böyle bitti. Eğer oyuncu F.Bahçe'ye gitseydi Galatasaray tazminat hakkı elde edecekti. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte sporda bir anda gündem olan Emre Akbaba'dan kareler...