Orman'dan sert sözler: İşine baksın

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Başkan Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın söyledikleri hakkında da konuştu. İşte Orman'ın açıklamaları:
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Güzel bir rekabet ortamı var. 4 takım şampiyonluk yarışı yaşıyor. Bunun keyfini sürmek lazım. Maalesef futbol yerine tartışmalı olaylar yaşanıyor. Daha fazla geçmişi, konuşmanın kimseye faydası yok. Fenerbahçe maçıyla ilgili kararımızda bir duruş gösterdik ve bu konuyu kapattık. Şimdi yarın oynayacağımız derbi maçına kenetlendik. Beşiktaş bizim sahip olduğumuz bir kulüp değil.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Burası Beşiktaş taraftarı, Divan Kurulu, Genel Kurulu ve halkın sahip olduğu bir kurum. Bizler geçici olarak buradayız. Divan Toplantısı basına kapalıydı. Ben ifade ettim. Burası aile toplantısıdır. Bu konuşmaların dışarıda konuşulması doğru değil. Divan'da konuşulanlar orada kaldı. Onun için de çok fazla Divan Kurulu toplantısıyla alakalı bir şey söylemek istemem.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Aykut Kocaman, rakibimizin hocası ve her konuşmasında Beşiktaş var. Bu hoş değil. Fenerbahçe hakkında konuşsun. Herkes kendi işine baksın. Derbiye gidip gitmeyeceğime karar vermedim. Ancak bunun Galatasaray'la alakası yok. Mustafa Cengiz sevdiğimiz bir dostumuz. Bu stada çoğu zaman da gittim. Derbiye gidip gitmeyeceğim maç günü belli olur. Şenol ağabey gayet iyi. Tabi ki çok üzüldü hepimiz gibi. En çok Şenol ağabey üzüldü. Ancak netice itibariyle çok tecrübeli, önemli bir spor adamı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Demba Ba konusunda ben de yaptım. O soruya hiç cevap vermemem lazımdı. Ancak ben şerefimle temin ederim ki, mana olsun diye söylemedim. Bir açılış esnasındaki hislerimi söyledim. Onu alıp da bir yere götürmenin manası yok. Beşiktaş'ın kimseye mesaj vermeye ihtiyacı yoktur. Beşiktaş zaten bir mesajdır. (Fotomaç)