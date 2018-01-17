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Orman onayı verdi! Quaresma'nın yeni adresi...
Futbol
Orman onayı verdi! Quaresma'nın yeni adresi...
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transfer
döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen
Beşiktaş
'ta hareketli saatler yaşanıyor..
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
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Siyah beyazlıların tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma için kesenin ağzını açtılar... İşte detaylar:
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
2 / 7
Kartal'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Çin'den bir takımın 15 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi..
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
3 / 7
Başkan Fikret Orman, bu transferin gerçekleşmesine onay verirken; Q7'ye, böyle bir teklifin olduğunu ve gitmek isteyip istemediğini sordu.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
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Portekizli yıldıza yıllık 7 milyon euro ücret önerildiği iddia edildi. Quaresma, başkan Fikret Orman'a ailesiyle görüşüp kararını vereceğini bildirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
5 / 7
Beşiktaş'ta Quaresma'nın gitmesi durumunda o mevkiide görev alacak 2 oyuncu bulunuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
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Kartal'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Jeremain Lens ve sakatlıktan çıkan ancak tam olarak hazır olmayan Gökhan Töre bu bölge için alternatif isimler.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:22
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:23
7 / 7
34 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 7 asistle oynadı. (Takvim)
Quaresma
Fikret Orman
Beşiktaş
transfer
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