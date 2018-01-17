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Futbol

Orman onayı verdi! Quaresma'nın yeni adresi...

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a gönderen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor..

Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah beyazlıların tecrübeli yıldızı Ricardo Quaresma için kesenin ağzını açtılar... İşte detaylar:

Fotoğraflar: Arşiv
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Kartal'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Çin'den bir takımın 15 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi..

Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Fikret Orman, bu transferin gerçekleşmesine onay verirken; Q7'ye, böyle bir teklifin olduğunu ve gitmek isteyip istemediğini sordu.

Fotoğraflar: Arşiv
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Portekizli yıldıza yıllık 7 milyon euro ücret önerildiği iddia edildi. Quaresma, başkan Fikret Orman'a ailesiyle görüşüp kararını vereceğini bildirdi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'ta Quaresma'nın gitmesi durumunda o mevkiide görev alacak 2 oyuncu bulunuyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Kartal'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Jeremain Lens ve sakatlıktan çıkan ancak tam olarak hazır olmayan Gökhan Töre bu bölge için alternatif isimler.

Fotoğraflar: Arşiv
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34 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 23 maçta 2 gol atıp 7 asistle oynadı. (Takvim)

QuaresmaFikret OrmanBeşiktaştransfer

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