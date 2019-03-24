Orman kararını verdi! Yeni teknik direktör...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in, A Milli Takım'ın başına getirilmesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, ilk hamle yapıldı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta, Şenol Güneş sonrası dönemin hazırlıkları da ara vermeden sürüyor.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı ekibin yeni hocası için ilk adımı attı.
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Fikret Orman'ın, Guti ile ilgili açıklamalarının ardından ilk hamle yapıldı.
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Siyah-beyazlılar, Guti'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.
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Beşiktaş yönetimi, genç antrenörün menajeriyle bir görüşme yapacak.
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Hem kulübün gelecek sezon planları hem nasıl bir yol izleneceği hem de Guti'nin neler düşündüğüyle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek.
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Artık kariyerinde birinci teknik adam olmak istediği bilinen Guti'nin de nasıl bir planı olduğu böylece netleşmiş olacak.
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Öte yandan, Şenol Güneş de ilerleyen haftalarda şu an yardımcılığını yapan Guti'yi daha fazla öne çıkaracak. Bir nevi önümüzdeki sezonun hazırlığı yapılmış olacak.
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Hatta son birkaç haftayı 42 yaşındaki antrenörün idare etmesi de gündeme gelecek.
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Şenol Güneş'in de güvenip, tam not verdiği Guti'ye daha fazla sorumluluk verilmesi isteniyor. Bu durumun ön hazırlığı yapılıyor.
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Bununla beraber Guti haricinde bazı yerli teknik adamlar ve yabancı hocalar da gündemde duruyor.
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Ancak siyah-beyazlı yönetimin ilk önceliği Guti Hernandez'e vermek istediği öğrenildi. Çünkü, İspanyol çalıştırıcı takım içerisindeki başta futbolcular olmak üzere eksileri, artıları, zaafları ve tüm pozitif tarafları iyi biliyor.
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Aynı zamanda geçmiş yıllarda olduğu gibi bir 'FEDA' sezonunu da Guti'nin kabul edeceği ve taşıyabileceğine inanılıyor.
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Beşiktaş Yönetimi de Guti Hernandez'in böylesi önemli ve zor bir görevin üstesinden gelebileceğini düşünüp güveniyor.