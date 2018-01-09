Orman, Beşiktaş'a golcünün kralını alıyor! Başbaşa görüştü...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, ünlü bir golcü futbolcuyla görüştüğü öğrenildi. İngiliz basını da bu olayı doğruladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'u Everton’a gönderen Beşiktaş, bir starı gözüne kestirdi... Bu transfer için de geri sayım başladı... İşte, ortalığı sallayacak bu transfer harekatının tüm detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş, Olivier Giroud’yu renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. İngiliz basını son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu yüzden Giroud’nun Beşiktaş’a sıcak baktığı bildirildi. Beşiktaş cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, Başkan Fikret Orman’ın görüştüğü bilgisi geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah-Beyazlılar, bu dönemde birçok oyuncuyla görüşüldüğünü ancak bunun transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini belirtti. Şenol Güneş de tercihini Ba’dan yana kullanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Larin de gündemde. Bu oyuncu geleceğe dönük düşünülüyor. Bu konuda da olumlu adımlar atılmış durumda. Ancak esas golcü transferi Giroud ile bitecek. Beşiktaş, bir yıldızı daha renklerine balayarak gövde gösterisi yapacak. (Akşam)