Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Onyekuru ve Ndiaye’de flaş gelişme! Premier Lig...
Fatih Terim, kiralık olan Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye’nin yeni sezonda da takımda kalmasını istedi.
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Yönetim, işi bitirmek için harekete geçti Onyekuru’nun talipleri var ama oyuncu Aslan’ı istiyor. Premier Lig’e dönmesi zor görünen Stoke ise Ndiaye’nin maaşından kurtulmanın peşinde.
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Galatasaray, bir yandan 22. şampiyonluğuna ulaşmak için savaşıyor. Diğer yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Fatih Terim, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru ile Badou Ndiaye’nin önümüzdeki sezon da takımda kalmalarını istedi.
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Tecrübeli çalıştırıcının bu talebi sonrası yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncuyu bir kez daha kiralamak için önümüzdeki günlerde İngiltere’ye çıkarma yapacak.
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Silva istiyor ama...
Henry Onyekuru, Everton’da çalışma izni alamadığı için Galatasaray’a kiralanmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Cim Bom’da sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekti. Onyekuru’nun adı Dortmund ve Valencia gibi takımlarla anılıyor. Menajer Marco Silva’nın da Nijeryalı yıldızı yeni sezonda Everton kadrosunda düşündüğü kaydedildi.
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Ancak Onyekuru, İngiltere’de çalışma izni alma kriterlerini henüz karşılamadı. Başka talipleri olmasına rağmen oyuncunun Galatasaray’da devam etmek istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor.
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Stoke’ta kalmayacak
Ndiaye, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City’ye satılmıştı. Kırmızı- Beyazlılar ligden düşünce, Cim Bom, Senegalli yıldızı kiralık olarak geri aldı. Stoke, bu sezon Championship’te kötü bir performans sergiledi ve Premier Lig yarışının gerisine düştü.
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İngiliz ekibi, Ndiaye’nin yüksek maaşından kurtulmak için oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Stoke’un önceliği, 28 yaşındaki oyuncuyu satmak. Ancak sezon başında da plan bu yönde olmasına rağmen talip çıkmamıştı. Galatasaray, bir kez daha kiralamak için Stoke’u ikna etmeye çalışacak.