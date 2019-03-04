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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04 Mart 2019 - 09:12,

Onur Kıvrak depremi! Futbolu bıraktığını açıklamıştı ve...

Bordo Mavili ekipte Onur Kıvrak depremi yaşanıyor...

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Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı ve 5-0 kaybettiği Y.Malatya maçının ardından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı.

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Devre arasında Burak, Beşiktaş'ın yolunu tutarken, Onur'un sözleşmesi feshedilmişti. Tecrübeli eldiven de futbolu bıraktığını açıklamıştı.

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Onur ve Trabzonspor karşılıklı anlaşmış, oyuncunun kontratını fesh edilmişti.

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Buna göre usta kalecinin alacağı olan 3 milyon 150 bin euro'nun 500 binlik kısmı nakit ödenecekti. Kalan bölümü de vadelere bölünmüştü.

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Ancak Onur şaşırtan bir hamlede bulundu. Tecrübeli kaleci, parasının tamamını alabilmek için Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti.

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ISLAK İMZA KOZU VAR

Bordo-mavili kulüp, Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvuruya karşı savunmasını kısa sürede hazırladı.

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Yönetimin elini güçlendiren, Onur'un sözleşmesi fesh edilirken yapılan ıslak imzalı anlaşma.

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Karadeniz Fırtınası, UÇK'ya bu ıslak imzalı belgeyi sunacak..

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Trabzonspor Kulübü geçtiğimiz haftalarda, "Trabzonlunun umudunun bittiği yerde inadı başlar" başlığıyla bu videoyu yayınlamıştı... (VİDEO)

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