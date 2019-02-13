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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
13 Şubat 2019 - 13:30,

Onu hiç böyle görmediniz! Al Khelaifi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Manchester United'ı deplasmanda 2-0 yenerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı.

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Manchester United maçı öncesi Neymar, Cavani ve Meunier'in sakatlıkları nedeniyle PSG'de endişe hakimdi.

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Formda olan Manchester United karşısında sıkıntı yaşaması beklenen PSG aksine çok iyi bir oyun çıkardı ve 53'te Kimpembe ve 60. dakikada Mbappe'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

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PSG'nin sahibi Katarlı milyarder Al Khelaifi, son sezonlardaki milyonlarca dolarlık yatırımlarının ardından gelen bu galibiyetle moral buldu.

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Genellikle sakin kişiliği ile tanın ve karşılaşmaları tribünden izledikten sonra stattan ayrılan Al Khelaifi, Manchester galibiyetinden sonra kendisini tutumadı.

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Katarlı milyarder deplasmanda olduğuna aldırış etmeden sahaya inerek galibiyeti kutladı.

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Maçın bitimiyle sahaya inen PSG başkanı taraftarların yanına gitti ve tezahüratlara eşlik etti.

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PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'nın, Fransız kulübü ile attığı en güzel 5 gol... (VİDEO)

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