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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Sun / Fotoğraflar: AP
25 Mart 2019 - 10:50,

Onları hiç böyle görmediniz! Lingard ve Stones...

Milli maç arasını Dubai'de değerlendiren Manchester United'lı Jesse Lingard ve Manchester City'li John Stones'u, daha önce hiç bu şekilde görmemiştik...

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Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Jesse Lingard ve Manchester City'nin son resmi maçında kadroda yer almayan John Stones, milli maç arasını Dubai'de değerlendiriyor...

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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Gareth Southgate'in değişilmez isimlerinden olan stoper John Stones, hafif sakatlığı sebebiyle EURO 2020 eleme grubu maçlarında kadroya dahil edilmedi.

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Panama maçında attığı 2 gol ve Uluslar A Ligi 4. Grup'ta ortaya koyduğu performans büyük takdir toplayan Stones, milli maç arasını Dubai'de değerlendirenler arasında...

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Yanında da Jesse Lingard var. Lingard yaklaşık 1 aydır Manchester United forması giyemiyor ama milli maç arasından sonra kadroya dönmesi bekleniyor.

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Dünya Kupası'nda 1 gol 2 asistle oynayan Lingard, Uluslar Ligi'nde grup liderliğini getiren Hırvatistan maçında tabelaya adını yazdıran isimlerden biriydi.

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Lingard'ın aslanlarla verdiği bu poz, sosyal medyada en çok konuşulan karelerden biri oldu...

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Bitirim ikili Dubai'de, maymunlarla beraber poz verdi ve milli maç arasında yaptıkları tatil İngiltere'nin en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı.

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Önce maymunu öperken poz veren Lingard...

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Son olarak da soluğu Nusr-Et'te aldı...

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