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Futbol

Onları hiç böyle görmediniz!

İtalyan sanatçı Pupazzaro dünyaca ünlü futbolcuları samuray savaşçı yaptı. İşte İtalyan sanatçının o eserleri.

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Dünyaca ünlü yıldızlar samuray savaşçısı oldu. İşte yıldız futbolcuların o halleri...

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NeymarMessiRonaldoFutbolPupazzaro

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