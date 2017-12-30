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Onları hiç böyle görmediniz!
Futbol
Onları hiç böyle görmediniz!
İtalyan sanatçı Pupazzaro dünyaca ünlü futbolcuları samuray savaşçı yaptı. İşte İtalyan sanatçının o eserleri.
Spor Arena Haber
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Dünyaca ünlü yıldızlar samuray savaşçısı oldu. İşte yıldız futbolcuların o halleri...
Spor Arena Haber
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Neymar
Messi
Ronaldo
Futbol
Pupazzaro
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