Onları böyle ilk defa göreceksiniz! Yıldız isimler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Foto: Hürriyet
11 Aralık 2018 - 15:49,

Onları böyle ilk defa göreceksiniz! Yıldız isimler...

Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...

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1/110

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...

2/110

Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

3/110

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

4/110

Rıdvan Dilmen

5/110

Rüştü Reçber

6/110

Rüştü - Ali Şen

7/110

Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

8/110

Rıza Çalımbay

9/110

Olcay Şahan

10/110

Rüştü Reçber ve ailesi

11/110

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

12/110

Semih Şentürk

13/110

Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber

14/110

Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan

15/110

Rüştü Reçber

16/110

Serhat Akın

17/110

Serhat Akın - Ali Güneş

18/110

Fatih Akyel - Ümit Özat

19/110

Okan-Suat-Emre

20/110

Ümit Özat...

21/110

Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...

22/110

Hagi - Bülent Korkmaz

23/110

Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

24/110

Alpay-Engin

25/110

Alpay-Rıdvan-Sergen

26/110

Metin-Ali Feyyaz

27/110

Alpay Özalan

28/110

Mircea Lucescu

29/110

Sergen Yalçın - Fatih Akyel

30/110
31/110
32/110
33/110
34/110

Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...

35/110
36/110
37/110
38/110

Claudio Taffarel

39/110

Gökhan Töre

40/110

Capone - Taffarel

41/110
42/110

Fikret Orman

43/110
44/110
45/110
46/110
47/110
48/110
49/110
50/110
51/110
52/110

Hagi - Sergen Yalçın

53/110

Alpay Özalan

54/110

Emre Belözoğlu

55/110

Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız

56/110

Emre Belözoğlu

57/110

Popescu - Hagi

58/110
59/110

Hugo Almeida

60/110

Werner Lorant'ın imza töreni

61/110

Emre Belözoğlu

62/110

İsmail Köybaşı

63/110

Atınç Nukan

64/110

Ricardo Quaresma

65/110

Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim

66/110

Burcu Hakyemez

67/110

Carlos Arroyo

68/110

Lukas Podolski

69/110

Ricardo Quaresma

70/110

Atiba Hutchinson

71/110

Gökhan Saki

72/110

Jose Sosa

73/110

Lucescu - Sinan Engin

74/110

Jose Sosa

75/110

Kenan Sofuoğlu

76/110

Jose Sosa

77/110

Jose Sosa

78/110

Rıza Kayaalp

79/110

Fikret Orman

80/110

Cedi Osman

81/110

Gökhan Zan - Ümit Aydın

82/110

Gürkan Uygun

83/110

Gürkan Uygun

84/110

Hagi - Tugay Kerimoğlu

85/110
86/110

İsmail Köybaşı

87/110

Jermaine Jones

88/110

Jermaine Jones

89/110
90/110

Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..

91/110
92/110
93/110
94/110
95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
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102/110
103/110
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105/110
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