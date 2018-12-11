Onları böyle ilk defa göreceksiniz! Yıldız isimler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Onları böyle ilk defa göreceksiniz! Yıldız isimler...
Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/110
Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...
2/110
Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında
3/110
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
4/110
Rıdvan Dilmen
5/110
Rüştü Reçber
6/110
Rüştü - Ali Şen
7/110
Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım
8/110
Rıza Çalımbay
9/110
Olcay Şahan
10/110
Rüştü Reçber ve ailesi
11/110
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
12/110
Semih Şentürk
13/110
Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber
14/110
Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan
15/110
Rüştü Reçber
16/110
Serhat Akın
17/110
Serhat Akın - Ali Güneş
18/110
Fatih Akyel - Ümit Özat
19/110
Okan-Suat-Emre
20/110
Ümit Özat...
21/110
Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...
22/110
Hagi - Bülent Korkmaz
23/110
Süleyman Seba - Aziz Yıldırım
24/110
Alpay-Engin
25/110
Alpay-Rıdvan-Sergen
26/110
Metin-Ali Feyyaz
27/110
Alpay Özalan
28/110
Mircea Lucescu
29/110
Sergen Yalçın - Fatih Akyel
30/110
31/110
32/110
33/110
34/110
Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...
35/110
36/110
37/110
38/110
Claudio Taffarel
39/110
Gökhan Töre
40/110
Capone - Taffarel
41/110
42/110
Fikret Orman
43/110
44/110
45/110
46/110
47/110
48/110
49/110
50/110
51/110
52/110
Hagi - Sergen Yalçın
53/110
Alpay Özalan
54/110
Emre Belözoğlu
55/110
Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız
56/110
Emre Belözoğlu
57/110
Popescu - Hagi
58/110
59/110
Hugo Almeida
60/110
Werner Lorant'ın imza töreni
61/110
Emre Belözoğlu
62/110
İsmail Köybaşı
63/110
Atınç Nukan
64/110
Ricardo Quaresma
65/110
Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim
66/110
Burcu Hakyemez
67/110
Carlos Arroyo
68/110
Lukas Podolski
69/110
Ricardo Quaresma
70/110
Atiba Hutchinson
71/110
Gökhan Saki
72/110
Jose Sosa
73/110
Lucescu - Sinan Engin
74/110
Jose Sosa
75/110
Kenan Sofuoğlu
76/110
Jose Sosa
77/110
Jose Sosa
78/110
Rıza Kayaalp
79/110
Fikret Orman
80/110
Cedi Osman
81/110
Gökhan Zan - Ümit Aydın
82/110
Gürkan Uygun
83/110
Gürkan Uygun
84/110
Hagi - Tugay Kerimoğlu
85/110
86/110
İsmail Köybaşı
87/110
Jermaine Jones
88/110
Jermaine Jones
89/110
90/110
Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..