Önder Özen'den Fatih Terim için çok konuşulacak sözler!

KERİMOĞLU: VURDUMDUYMAZLIK! "Teknik, taktik ve skor olarak bazı düşüncelerimizi paylaşabiliriz ama Galatasaray Kulübü'nün devre arasında bazı oyuncularla yolları ayırması gerekiyor. Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Büyük camialarda oynuyorsanız, bir kaliteniz varsa bunu sahada koşarak, isteyerek mücadele ederek göstermelisiniz. Bazı oyunculara teşekkür edip, veda etmek en doğru yol gibi gözüküyor. Oyuncu kalitesi olarak Paris Saint Germain sizden daha güçlü olabilir. Ancak siz de sahada %100'ünüzü vermelisiniz. Bir Şampiyonlar Ligi istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama bazı oyuncularınızın büyük kulübe hizmet etmediğini yeşil saha içerisinde görüyorsunuz. Bazı şeylere üzülüyoruz, ülkemizi düşünerek yorumlar yapıyoruz. Bizler buralara gelerek kendi futbol bilgimize göre insanlara bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. Saha içerisinde futbolcuların vurdum duymazlığı başka yerlere çekilerek, olay farklı yerlere gidebiliyor"