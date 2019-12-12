Önder Özen'den Fatih Terim için çok konuşulacak sözler!
PSG'nin Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği mücadelede etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar hayal kırıklığı yaratırken, teknik direktör Fatih Terim de eleştiri oklarının hedefi oldu.
Yayıncı kuruluş yorumcuları Önder Özen, Tugay Kerimoğlu ve Metin Tekin PSG maçının fotoğrafını çekti. İşte çok konuşulacak o sözler...
ÖNDER ÖZEN: BRUGGE DE UÇMADI
"Brugge, Galatasaray kadar puan topladı, daha fazla değil. Brugge de uçmadı ama oyun olarak rakiplerinden bu kadar fark yemedi Brugge. Oyun olarak bu kadar geride kalmadı, tepkisiz maçları bitirmedi. Üzücü olan bu. Brugge ekonomik olarak Galatasaray'dan çok önde değil, geridedir."
MAAÇ BÜTÇESİ 5'TE 1'İ
"Maaş bütçesi olarak da 5'te bir falandır. Bir plan, makul bir oyun planı, sahici bir sahaya yayılım, zaman zaman rakiplerin işini zorlaştırma, Real Madrid'e karşı deplasmanda yakaladı, bir şey yaptı"
PRAG-SALZBURG KARAKTER KOYDU
"Üzücü nokta şu. PSG 5 tane atar, herhangi bir Avrupa takımına, favori olan takımlar dahil olmak üzere, Real Madrid'i de dahil olmak üzere, 5'lik yapabilir ama oyunu göremedik. Slavia Prag, Salzburg gibi takımların, ortaya oyun koyduğunu gördük. Bazen taktik olarak üstünlük de sağladılar"
FİZİK, TEKNİK, TAKTİK GÜÇ ORTAYA KOYMADI
"Bu Galatasaray'ın 6. Şampiyonlar Ligi maçı. Bu 6 maçın hiçbirinde, Brugge maçları da dahil, Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi sahaya ama fizik, ama teknik, ama taktik, ama çok büyük bir zihinsel güç ortaya koymuş değildi."
TERİM TAKIM KADAR FORMSUZ
"Ülkemizin en değerli hocalarının başında gelen Fatih Terim, en az takımı kadar formsuz, en az takımı kadar etkisiz bir görüntü verdi. Her maç öncesinde mücadelenin altını çizdi ama takım hiçbir zaman onun kavramsallaştırdığı şekilde oynayacak bir mücadeleyi ortaya koyamadı"
KERİMOĞLU: VURDUMDUYMAZLIK!
"Teknik, taktik ve skor olarak bazı düşüncelerimizi paylaşabiliriz ama Galatasaray Kulübü'nün devre arasında bazı oyuncularla yolları ayırması gerekiyor. Olmuyorsa, zorlamanın bir anlamı yok. Büyük camialarda oynuyorsanız, bir kaliteniz varsa bunu sahada koşarak, isteyerek mücadele ederek göstermelisiniz. Bazı oyunculara teşekkür edip, veda etmek en doğru yol gibi gözüküyor. Oyuncu kalitesi olarak Paris Saint Germain sizden daha güçlü olabilir. Ancak siz de sahada %100'ünüzü vermelisiniz. Bir Şampiyonlar Ligi istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama bazı oyuncularınızın büyük kulübe hizmet etmediğini yeşil saha içerisinde görüyorsunuz. Bazı şeylere üzülüyoruz, ülkemizi düşünerek yorumlar yapıyoruz. Bizler buralara gelerek kendi futbol bilgimize göre insanlara bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. Saha içerisinde futbolcuların vurdum duymazlığı başka yerlere çekilerek, olay farklı yerlere gidebiliyor"
'OLMUYORSA VEDALAŞACAKSINIZ'
"Falcao'nun yedek kalması doğru bir tercih. 'Haydi başla, %100'ünü ver' demek yanlış olur. Bu biraz oyuncu korumadır. Oyuncunun geri dönüşü yavaş yavaş sağlanır. Falcao adına doğrusu yapıldı. Lige dönüşle birlikte üç hafta, devre arası kampında da doğru yükleme ile Falcao sezonun ikinci yarısına etkili başlayabilir. Falcao'yu doğru kullanmak isterseniz, takım arkadaşları onu iyi beslemeli. Ondan verimi böyle alabilirsiniz.
VEDALAŞACAKSINIZ
"Emre Mor'u hepimiz kazanmaya çalışıyoruz. Her zaman onunla ilgili sözlerimizi dile getiriyoruz. Önce Emre'nin kendisi isteyecek. Dünya futbol piyasasında bir yere gelmek istiyorsa, bütün her şeyden vazgeçip sahaya konsantre olmalı. Bıkmadan çalışmalı, her şeyini ortaya koymalı. Olmuyorsa, vedalaşacaksınız"
METİN TEKİN: CİDDİ OYUN SORUNU VAR
"Oyun olarak farklı şeyler görmek isterdik. Şu an ülkemizdeki yetenek havuzu PSG seviyelerinde değil. Galatasaray takımı, oynadığı 21 maçın 11'inde gol atamamış. Bu maçların 6'sında da 1'er tane gol atmış. Ciddi bir oyun sorunu var, hakikaten buna bir çözüm bulmak zorundalar. Bunu oyunu değiştirerek mi, oyuncuyu değiştirerek mi bulursunuz? Onu bilemiyorum. Ancak bu oyun, hakikaten olmamış bir oyun. Olmadı, bu sene olmadı. Bu oyuncularla kurulmak istenen ekip, "Ben pasla kaleye giderim, tempoya ve ritme ihtiyacım yok" diye kurulmuş bence"
OYUNCU PLANLAMASI HATALI
"Bence Galatasaray oyuncu değiştirecek. Ben, oyuncu planlamasında da ciddi bir hata yapıldığını düşünüyorum işin açıkçası. Geçen seneki şampiyonluk, neden olduğunu çözmek, bu seviyeye ne taşıdığınızı görmek için çok önemli bir göstergedir. Zaman zaman sorular geliyor; "Galatasaray'ın gol ve pozisyon sayısı neden bu kadar azaldı? Geçen senenin şampiyonuydu bu takım." diye. İfade edebildiğimiz; O takımdaki atletik özelliklerin çıkarılıp, tamamen bir pas takımına dönüştürülmesi, tempodan ve ritmden uzaklaşması, hız ve tekniğin bulunmaması oluyor. Bu da Galatasaray'ı gol atma anlamında değil, üretme anlamında çok sıkıntıya götürmüştür."
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